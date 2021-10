» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Violento choque entre dos camiones









El hecho tuvo lugar ayer por la tarde sobre la Ruta 9. Un Fiat Iveco chocó frontalmente ayer por la tarde contra la parte posterior del acoplado de un Scania que transitaba por la mano lenta de la Ruta 9, mano a Rosario, a la altura del Parque Industrial Campana. Por la violencia del impacto, la cabina del Iveco quedó totalmente deformada y sin embargo su conductor salió ileso del accidente, acusando sólo un dolor en una de sus rodillas, mientras que el acoplado impactado prácticamente parecía no haber acusado el golpe. En el lugar se hizo presente una ambulancia de Vittal, quien trasladó al lesionado hasta el hospital municipal para ser asistido. Fue necesario la presencia de una grúa de Policía Vial para mover el camión siniestrado ya sí poder liberar la calzada. También estuvieron presentes integrantes de Defensa Civil, efectivos del Comando Patrulla Campana, y personal del concesionario vial.

Sucedió en Ruta 9, mano a Rosario, a la altura del Parque Industrial Campana.





Milagrosamente, el chofer del vehículo sólo presentaba un golpe en una de sus rodillas.





La cabina del IVECO terminó totalmente deformada tras colisionar contra la parte posterior de un acoplado.

#Video choque entre dos camiones en Panamericana Km 71 mano a provincia. El conductor resultó ileso, manifestó solo golpe en la rodilla. Trabajaron Comando Patrulla, Policía Vial, Transporte de Vehículos Pesados, ambulancia Vittal, SAME, Bomberos, Defensa Civil #PorSiTeLoPerdiste pic.twitter.com/XRDpoDrDTC — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2021 #Dato Choque de dos camiones en Panamericana Km 71. Fiat iveco de Canteras Pompeya choca de atrás a un Scania que iba por mano lenta. Conductor ileso. Fue trasladado por Vittal. Asisten Defensa Civil #Campana. Bomberos Comando patrulla. Policía Vial. Autopistas del Sol pic.twitter.com/WYPdRJbabt — Daniel Trila (@dantrila) October 18, 2021

P U B L I C I D A D