Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Ferro con la idea de seguir avanzando en la tabla









En caso de ganar, el Violeta quedará en el 12º puesto, a cuatro puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Argentina. Por su parte, el elenco de Caballito tendrá la chance de ubicarse como único escolta, a una unidad de Barracas Central. El partido comenzará a las 21.10 horas. Esta noche, el estadio de Mitre y Puccini será escenario del choque entre los dos equipos de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional: Villa Dálmine recibirá a Ferro Carril Oeste desde las 21.10 horas, en el cierre de la 30° fecha y con el arbitraje de Diego Ceballos. El Violeta ha sumado 22 puntos en esta segunda rueda (6 victorias, 4 empates y 2 derrotas) y, gracias a ello, hoy tendrá la posibilidad, en caso de ganar, de avanzar hasta el 12º puesto y ubicarse a tan solo cuatro puntos de distancia de la zona de clasificación a la próxima Copa Argentina. Esa clasificación es un objetivo que ha renacido con la actual racha de cuatro victorias consecutivas (Santamarina, Almagro, Güemes y Deportivo Morón) que transita el plantel dirigido por Marcelo Franchini. Para esta noche, el entrenador deberá realizar una variante obligada en la formación: Lautaro Díaz sufrió una distensión muscular frente al Gallo. Para reemplazarlo, el DT maneja tres opciones: Lucas Cajes (quien viene suplantándolo en los segundos tiempos), Francisco Nouet (llegado el caso jugaría a perfil cambiado) y Laureano Tello (no es extremo, pero puede cumplir esa función). Las mayores posibilidades son para el juvenil Cajes, por características, perfil y porque viene de hacer un buen partido en la victoria 2-0 de la Reserva ante Quilmes (marcó uno de los goles). Encima, Tello arrastra molestias en el tobillo. Así, los once del Violeta para esta noche serían: Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Lucas Cajes, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. Igualmente, la nómina de convocados recién se conocerá este mediodía, dado que el plantel realizará hoy por la mañana un último entrenamiento en el estadio de Mitre y Puccini. Por su parte, Ferro ha sumado 21 unidades en esta segunda rueda (5 victorias, 6 empates y una derrota) y, de esa manera, con la tutela de la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi se prendió en la lucha por un lugar en la final por el primer ascenso. De hecho, en caso de ganar hoy quedará como único escolta de la Zona B, a tan solo una unidad del líder Barracas Central.



EMILIANO AGUERO, PUNTAL DEL ORDEN Y EL EQUILIBRIO QUE ENCONTRÓ EL VIOLETA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11. En 10 partidos, Villa Dálmine logró una victoria y Ferro se impuso en 4 ocasiones. Se registraron 5 igualdades. El Violeta marcó 9 goles, mientras el Verdolaga señaló 14. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 3 veces, con 2 victorias de Ferro (5 goles) y un empate sin goles. Villa Dálmine solo marcó un tanto. COMO LOCAL FERRO. Jugaron 7 partidos: el equipo de Caballito ganó 2 (9 goles) mientras que Villa Dálmine consiguió una victoria (8 goles). Empataron 4 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El 23 de junio, por la 13ª fecha del actual campeonato, igualaron 0-0 en Caballito. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 partidos sin ganar ante Ferro, con 3 empates y 2 derrotas. El único triunfo Violeta se dio el 19 de abril de 2016, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Nacional: fue por 3-1 con dos goles de Renso Pérez y un penal convertido por Nicolás Álvarez. MORÓN VOLVIÓ A ARRIMARSE Ayer, en la continuidad de esta 30ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Morón le ganó 1-0 como visitante a San Telmo y no solo cortó una racha de cuatro juegos sin triunfos, sino que, con 44 puntos, igualó la línea de Ferro Carril Oeste e Independiente Rivadavia (hoy, los tres equipos comparten la tercera posición). El domingo, en tanto, jugaron: Independiente Rivadavia 2-2 All Boys, Guillermo Brown (PM) 1-1 Instituto y San Martín (SJ) 4-0 Tristán Suárez (el conjunto de Ezeiza será el próximo rival del Violeta). Mientras tanto, en la Zona A, Almirante Brown (55 puntos) dio otro paso más hacia la final por el primer ascenso: venció 1-0 a Deportivo Maipú como local. Igualmente, Quilmes (51) no quiere resignarse: superó 3-1 a Chacarita en San Martín y se mantuvo a cuatro unidades de distancia. También se sostuvo San Martín de Tucumán (50), que anoche le ganó 2-1 a Temperley como local. En cambio, Tigre (48) volvió a ceder puntos: igualó 0-0 como visitante ante Atlanta. Situación que no pudo aprovechar Belgrano (46), que anoche empató 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto. Y el que se sumó decididamente a la pelea por un lugar en el Reducido fue Agropecuario (47) tras su triunfo 2-1 sobre Nueva Chicago como visitante.





