Yupanqui prolongó el mal momento de Puerto Nuevo















El Portuario cayó 2-1 como local y sufrió su cuarta derrota consecutiva. Tuvo más y mejores oportunidades de gol, pero no las aprovechó y el Trapero se lo hizo pagar en el cierre del partido. La frustración volvió a hacerse carne en el plantel de Puerto Nuevo, que el domingo perdió 2-1 ante Yupanqui un encuentro en el que mereció mejor suerte que su rival. Así, el equipo de nuestra ciudad sigue empantanado en la senda negativa y ahora acumula cuatro derrotas consecutivas. Una racha que ya no solo lo alejó de la pelea por el Torneo Clausura, sino que lo llevó a retroceder al tercer lugar de la tabla General. Una posición que debe defender para asegurarse un boleto a la próxima Copa Argentina. Aunque, claro está, su mayor objetivo es la final por el primer ascenso, donde ya tiene un lugar asegurado por consagrarse campeón del Apertura. Pero para llegar de la mejor manera a ese duelo también necesita reencontrarse con los resultados positivos. Ante Yupanqui, al menos, el conjunto de Gastón Dearmas volvió a mostrar virtudes que lo habían caracterizado esta temporada; especialmente en el primer tiempo, cuando impuso intensidad para presionar en la mitad de cancha y, a partir de allí, desplegó claridad y verticalidad para atacar los espacios. De hecho, en el arranque del juego y con la reaparición de cinco nombres en la formación titular (Balbuena, Ojeda, Areco, Ritacco y Lojda), generó tres oportunidades en esas transiciones ofensivas: en la primera, Meza decidió mal; y en las dos siguientes, Samaniego no pudo liquidar. Pasado el primer cuarto de hora, el trámite se equilibró en un contexto de imprecisiones y, sobre los 21 minutos, el Trapero abrió el marcador con un sopresivo bombazo de Lucas Basso desde el vértice derecho del área. En desventaja, el Auriazul recuperó ímpetu e intensidad y volvió a generar desde la pelota recuperada: Samaniego y Meza no se entendieron tras un desborde del 9 por derecha; y posteriormente, el exTigre no pudo aprovechar un mano a mano con Aleman, que salió lejos y le ganó la pelota fuera de su área. Igualmente, esa superioridad tendría su premio: a los 42, "Noni" Ramón recuperó en el círculo central y de cachetada sirvió una gran asistencia para la escapada de Ritacco, quien no falló en el mano a mano ante el achique del arquero visitante. En la búsqueda de la victoria, el complemento mostró nuevamente a Puerto Nuevo asumiendo el protagonismo y realizando el mayor gasto físico ante un Yupanqui que ya no intentó jugar en la mitad de cancha y se dedicó a hacer más trabado el juego. Además, ante el adelantamiento del local, encontró espacios por izquierda (hacia donde se volcaba Pastrana) para salir de su campo. Igualmente, las mejores opciones siguieron siendo del Portuario: un disparo de Meza entrando por izquierda; una pelota que bajó Samaniego y que Godoy no logró liquidar (no pudo girar para patear); y un remate del ingresado Martínez tras una secuencia de acciones dentro del área rival. A esa impotencia también se sumaron fallos muy polémicos del asistente Santiago Leguizamón, quien, por ejemplo, sancionó un offside inexistente cuando Meza se escapaba mano a mano con Aleman tras una habilitación de Samaniego (ver aparte). Y encima, sobre los 45 minutos llegó el baldazo de agua fría: por izquierda, Pastrana habilitó el desborde de Paulidez y el centro bajo del lateral encontró la llegada de Matías González por el segundo palo. Por eso (y porque un último cabezazo de Kevin Redondo salió alto), el conjunto de nuestra ciudad sufrió su cuarta derrota consecutiva y consolidó un presente que nadie imaginaba dos semanas atrás. Ahora, los cuatro partidos que le restan serán decisivos para asegurar su lugar en la próxima Copa Argentina y también para preparar la final por el primer ascenso. Es que el sueño del Clausura (y el ascenso directo) se terminó de escapar en esta séptima fecha.

ENZO MORENO INGRESÓ EN EL ST EN REEMPLAZO DE SELEM LOJDA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Marcos Godoy, Kevin Casco; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Alexander Meza. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Marcos Quiroga, Rodrigo Martínez, Enzo Moreno, Brian Picca y Gastón Pérez: YUPANQUI (2): Darío Alemán; Santiago Marozzi, Nicolás Caprile, Franco Suárez, Antonio Paulidez; Lucas Basso, Leonel Castellón, Alexis Carabajal, Matías González; Daniel Pastrana y Leandro De Santi. DT: Adrián Rossi. SUPLENTES: Nicolás Santilan, Juan Torres, Carlos González, Juan Costa, Aaron Cohen, Gian Quintana y Alejo Barrios. GOLES: PT 20m Lucas Basso (Y) y 43m Enzo Ritacco (PN). ST 45m Matías González (Y). CAMBIOS: ST 15m Barrios x Marozzi (Y); 23m Martínez x Ramón (PN); 25m Costa x Carabajal (Y); 26m Moreno x Lojda (PN) y 33m Cohen x De Santi (Y). AMONESTADOS: Areco y Ojeda (PN); Marozzi, Caprile, Pastrana y Barrios (Y). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

ENZO RITACCO REGRESÓ A LA TITULARIDAD Y MARCÓ EL ÚNICO TANTO DEL CONJUNTO CAMPANENSE (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA PUERTO NUEVO). MUCHO MALESTAR POR EL ARBITRAJE La tarde del domingo en el estadio Carlos Vallejos sumó un nuevo capítulo al descontento que existe en Puerto Nuevo con los arbitrajes durante esta temporada. Aunque, en esta oportunidad, el principal apuntado no fue Guido Mascheroni, referee principal del encuentro, sino el asistente Santiago Leguizamón, quien durante el segundo tiempo le sancionó dos posiciones adelantadas a Alexander Meza cuando el extremo partió claramente habilitado en ambas jugadas. En una de ellas (ver imagen), el atacante quedó mano a mano con Darío Aleman y definió al fondo de la red. Claro está: el gol no valió. Esta situación se suma a otras que se dieron tanto en el Apertura como en este Clausura y que han perjudicado al Auriazul. Incluso, también se suma a las sanciones que recibieron recientemente Antonio Samaniego y Selem Lojda, quienes fueron suspendidos por tres encuentros cada uno por sus respectivas expulsiones ante Deportivo Paraguayo (última victoria Auriazul hasta el momento).

ESTA ACCIÓN TERMINÓ EN GOL DE MEZA, PERO FUE INVALIDADA POR UN OFFSIDE QUE CLARAMENTE NO EXISTIÓ AL MOMENTO DEL PASE DE SAMANIEGO. LINIERS SIGUE FIRME El próximo rival del Portuario se mantiene como único líder. En esta séptima fecha, los equipos que ocupaban las cuatro primeras posiciones lograron ganar y, por ello, nada varió en la cima de la tabla de posiciones. Liniers venció 3-0 como visitante a Deportivo Paraguayo y llegó a 16 puntos; Defensores de Cambaceres superó 1-0 a Central Ballester y se mantuvo un punto por debajo; Sportivo Barracas le ganó 3-0 a Lugano como local y sigue tercero, ahora con 14 unidades; mientras Yupanqui derrotó a Puerto Nuevo, suma ahora 13 puntos y sigue a tres de la cima. Los otros dos encuentros de la jornada fueron empates: Muñiz igualó 1-1 con Centro Español, mientras Juventud Unida y Argentino de Rosario también terminaron 1-1. Por la octava y próxima fecha, Puerto Nuevo visitará a Liniers y además jugarán: Yupanqui vs Sportivo Barracas, Defensores de Cambaceres vs Lugano, Argentino (R) vs Deportivo Paraguayo, Centro Español vs Juventud Unida y Central Ballester vs Muñiz.

