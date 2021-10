Homicidio de Otamendi: una viajera solitaria

Era frecuente que la mujer que fue asesinada realizara turismo de cercanía. La reacción de los vecinos contra Viaje de Vuelta. Un vecino del asentamiento "Bajo Otamendi" encontró este sábado alrededor de las 11 de la mañana el cuerpo sin vida de Rosa Marta Invernon (73) con un golpe en la cabeza y llamó al 911. La mujer residía en la localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro. Si bien se pudo establecer qué hacía en Campana, el móvil de su homicidio todavía es un misterio, dado que el cadáver fue encontrado con todas sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo y su teléfono celular. Además, el cuerpo de encontraba desnudo de la cintura para abajo, hasta ayer no se había determinado que haya sido atacada sexualmente. Ratificado por su propio hijo, se supo que Invernon era aficionada al turismo de cercanía que generalmente practicaba en soledad, y tenía planeado visitar el Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos. Para eso abordó el tren que la dejó en la estación de trenes Ing. Rómulo Otamendi. Para llegar a pie hasta ingreso del Parque Nacional tenía 3 opciones: utilizar la vieja escalera de ladrillos que sube la barranca; recorrer todo el trayecto de la calle Cordero que rodea la barranca; o subir por la picada que utilizan los vecinos del asentamiento "Bajo Otamendi", por el medio de la profusa vegetación, donde su cuerpo fue encontrado. Las pesquisas realizadas por la policía, provocaron el allanamiento de emergencia realizado por la fiscal Ana Laura Brizuela (UFI 2) ese mismo sábado en la fundación "Viaje de Vuelta", a unos 100 metros del hallazgo: testigos mencionaron que habían visto a dos hombres hablando con la señora, y la descripción de uno de ellos coincidía: fue entonces que se le tomó una muestra de sangre para un eventual cotejo de ADN. Mientras tanto, lo cierto es que los propios vecinos del asentamiento "Bajo Otamendi" realizaron cortes en la calle Cordero pidiendo por el esclarecimiento del hecho, y apuntando hacia la comunidad integrada por adictos en recuperación, a las que se habrían sumado también vecinos de "Colinas de Otamendi". "Lo cierto es que el homicidio de una vecina de Villa Adelina, puso sobre la mesa algo que es un secreto a voces: no sólo a los vecinos, sino que incluso las autoridades del Parque Nacional no les hace mucha gracia que esa comunidad siga ahí. No por prejuicio, sino por históricas desprolijidades en el manejo de la institución que no vienen al caso. Otros, también dicen que los vecinos del "Bajo Otamendi", en su mayoría familias que no son de Campana y se establecieron ahí por el boca a boca, esperan que desalojen a la fundación para poder ocupar ese lugar. Es medio rebuscado, pero ponéle. El tema es que no hayan levantado falso testimonio contra el flaco al que le sacaron la muestra de sangre porque si es así, Brizuela no se los va a dejar pasar", confió una fuente cercana a la investigación.

Vecinos cortaron la calle Cordero pidiendo justicia por la mujer asesinada a metros de la fundación Viaje de Vuelta.

#Dato internos de Viaje de Vuelta reclamaron por los 2 detenidos tras la muerte de una mujer. Vecinos de Otamendi quemaron cubiertas en calle Cordero pidiendo Seguridad. 8 Móviles Comando, Policía Local y GAD... Quedaron móviles de guardia en la curva y estación de Otamendi pic.twitter.com/J6o1xYwJIC — Daniel Trila (@dantrila) October 18, 2021