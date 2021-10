Principio de incendio en utilitario

Una dotación de Bomberos Voluntarios se presentó anoche en Capilla del Señor y Alberti donde había comenzado a incendiarse una Citroën Berlingo en la zona del motor. Las llamas no prosperaron y no hubo que lamentar daños mayores.

#Ahora principio de incendio de Citroën Berlingo en Capilla del Señor y Alberti. El fuego se inició en el habitáculo del motor no llegando al resto del vehículo Bomberos Voluntarios móvil 48 se hicieron presentes en el lugar. pic.twitter.com/u64PGoMJvE — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2021