Tarjeta Alimentar: desde noviembre se podrá retirar el dinero por cajero junto con la AUH

Los beneficiarios podrán utilizar el crédito para comprar distintos productos y no sólo alimentos. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, informaron que a partir de noviembre se depositará el monto de la tarjeta alimentar en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo. El anuncio lo había realizado minutos antes el presidente, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter al indicar que "a partir de noviembre, el monto de la tarjeta alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH". "Así, las familias van a poder organizar mejor sus compras y se amplían las posibilidades de consumo. Podrán utilizar el dinero de la tarjeta alimentar extrayéndolo del cajero o comprando con débito", precisó el primer mandatario. En este sentido, Zabaleta explicó que "esta medida va a beneficiar al consumo directo en el barrio" a la vez que precisó que el Gobierno nacional "busca seguir garantizando las políticas alimentarias". "La historia demostró que las familias son responsables en el uso de dinero", añadió Raverta al mismo tiempo que aseguró que "la asistencia siempre es utilizada correctamente" en cuanto a los cambios sobre la tarjeta alimentar. El objetivo de la medida de traspasar el monto de la tarjeta alimentar a la cuenta de la AUH, tiene que ver con que quienes accedan al beneficio puedan adquirir productos en locales o ferias donde no existen formas de pago electrónicas. A pesar de las críticas por tratarse de una medida con tono electoral, Zabaleta manifestó que se trata de "una medida que tiene que ver con que algunos almacenes y carnicerías de barrio no tienen posnet". Asimismo, el Ministro pidió solidaridad a los empresarios al decir que "durante toda la pandemia el Estado nacional asistió a las empresas para sostener a los empleados, es un buen momento para hacer una devolución". Cabe señalar, que la tarjeta alimentar fue una iniciativa que lanzó el Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus destinada exclusivamente para la compra de alimentos, exceptuando bebidas alcohólicas y el retiro de dinero. A partir de noviembre, los beneficiarios de la tarjeta alimentar que también perciben AUH podrán destinar el monto a cualquier tipo de productos como así también acceder a la extracción del monto por cajero o el pago con débito. La iniciativa está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que cobran la AUH y madres con más de 7 hijos. El monto que perciben los beneficiarios de la AUH es de $6 mil para las familias con un hijo de hasta 14 años de edad o discapacitado, $9 mil para quienes tienen dos hijos en la misma franja etaria o discapacitado, $6 mil para los perciben la asignación por embarazo y $12 mil los que cuentan con tres hijos o más menores de 14 años de edad.



