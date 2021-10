» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Instituto de la Mujer incorporó un nuevo mamógrafo digital directo









Es el primer centro médico privado en nuestra zona que cuenta con un equipamiento de estas características. Además de rapidez y precisión de imagen, emite sólo la cantidad de rayos necesarios en función de la densidad de la mama estudiada. "Mi mujer estaba embarazada de Fernanda y para poder hacerse una ecografía tuvimos que ir a Buenos Aires… es decir: hace 41 años acá en Campana no había nada de nada" explica el médico ginecólogo Ivón Boechat para dimensionar la noticia: el Instituto de la Mujer, centro médico privado de nuestra ciudad que dirige junto a su colega y amigo Jorge Ventura, acaba de incorporar un mamógrafo digital directo de última generación a la aparatología médica disponible en Moreno 412. A partir de sufrirlo en carne propia con su mujer, Boechat tuvo la visión de poner a disposición de las vecinas de Campana un centro donde brindar en un mismo lugar una atención integral de excelencia al servicio de la salud femenina. "Fuimos pioneros en ofrecer Mamografías, Densitometría ósea, Fertilidad, Uroginecología, y Medicina Fetal… y ahora también somos el primer centro privado en disponer de un mamógrafo digital directo", relata no sin orgullo. El equipo es un Amulet Innovality desarrollado por la multinacional japonesa Fujifilm. "Si lo pensamos dos veces, hay que decir que la inversión que hicimos es inamortizable… pero nuestra pasión pasa por la medicina y teníamos que tener el equipo. No podíamos quedarnos en el tiempo, y la detección temprana del cáncer de mama, lo sabemos, es importantísima en la salud femenina", señala Ventura. En ese sentido, ambos profesionales recuerdan que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, todos los 19 de octubre se conmemora mundialmente el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama. "El cáncer de mama afecta a una de cada 8 mujeres. Por suerte, cada vez hay mayor conciencia entre las mujeres sobre este tema, y crecen los casos en los que la enfermedad se detecta a tiempo.", señala Boechat. A cargo del Servicio de Mamografía del Instituto de la Mujer se encuentra la Dra. Paola Pucci, acreditada profesional en diagnóstico por imágenes. "Si te comprás una Ferrari, tenés que asegurarte que el que se sienta en la butaca sea un piloto experto", resume Boechat sobre la experiencia de su colega en el campo del diagnóstico por imágenes". "Si nos remontamos – señala Pucci- a la etapa analógica estamos hablando de 2 ó 3 minutos de exposición a los rayos, y con este equipo digital ese tiempo baja a apenas 2 segundos en los que está la mama comprimida. Eso también suma al confort de la paciente. Después, otro beneficio es que el equipo calcula automáticamente la densidad de la mama, entonces aplica sólo la cantidad de irradiación necesaria para la lectura. Y como el equipo es directo, recibo la imagen casi instantáneamente en mis monitores en alta definición… Lo que también hay que decir es que a partir de esta tecnología podemos detectar tempranamente lesiones que, por ser tan pequeñas, antes no se llegaban a visualizar". Médica Radióloga dedicada exclusivamente al diagnóstico por imágenes de mama desde 1998, Pucci señala que "cada vez hay más cáncer de mama" y esa tendencia está asociada a dos principales circunstancias: "Los equipos son cada vez más precisos y detectan más, y por otra parte cada vez vivimos más tiempo... El cáncer de mama está muy asociado a la edad de la paciente. Por eso a partir de los 40 años, la recomendación es hacerse sí o sí una mamografía una vez al año", concluye la experta.

