Raúl Chuliver y su actividad guitarrística

El compositor de nuestra ciudad se presentará este jueves 21 en la Asociación de Profesores de Danzas Folklóricas Argentinas de La Paternal. Luego adelantó que participará de una entrevista radial, en noviembre, en Radio La Marina FM 102.5 de Barcelona, España. Para terminar el año participará del Sexto Encuentro de Folklore en Santa María de Punilla, Córdoba la primera semana de diciembre. El guitarrista, profesor de danzas nativas y compositor de la música de raíz folklórica Raúl Chuliver actuará el 21 de octubre en vivo, en la Asociación de Profesores de Danzas Folklóricas Argentinas de La Paternal, interpretando obras de Andrés Chazarreta, Jaime Dávalos, Ariel Ramírez, Chango Rodríguez y de su autoría. En el encuentro habrá una disertación de la Licenciada Marta Ruiz sobre "Encuesta Lainez de 1921" y la obra de Andrés Chazarreta, a 100 años de la presentación en el Teatro Politeama de Buenos Aires, presentando su libro "Encuesta Folclórica Nacional". Marta Ruiz es miembro coordinador de encuentros educativos nacionales, seminarios y representante ante organismos oficiales -Subsecretaría de Educación, Dirección general de Planeamiento, Centro Nacional de Documentación Educativa, etc. Raúl Chuliver varias veces galardonado, es miembro de la Academia Nacional del Folklore de Argentina, Miembro de la Academia de Folklore de la Provincia de Buenos Aires, Miembro de la Academia de Folklore de Salta, Miembro Directivo del Consejo Federal de Folklore de Argentina. Por otra parte, el guitarrista campanense ha realizado varias composiciones instrumentales y con el poeta salteño José Cantero Verni, en estos últimos, meses entre otras las zambas "Tradición Salteña" y "Entre mis Versos", la canción "A Medias", la chacarera "Lamento del Monte" y la reciente zamba compuesta el 3 de octubre pasado en Homenaje al Cuchi Leguizamón "Piano de Luna", que se las pueden escuchar en Youtube. En lo que en entrevista se refiere, hace unos meses atrás fue entrevistado por la Asociación Guitarrística de Colombia, institución creada con la finalidad de unificar el nivel guitarrístico colombiano e internacional mediante la programación de conciertos, clases magistrales, festivales, conciertos, concursos, exposición de instrumentos, etc., con un espacio en común concertistas, maestros, alumnos, compositores, arreglistas, luthiers, ensambles, facultades, academias, fundaciones, editoriales, programadores, comunicadores, etc., que hacen de la guitarra una forma de vida y expresión artística. Raúl Chuliver saldrá al aire en Radio La Marina FM 102.5 de Barcelona, España (https://lamarina.cat/endirecte/) transmitiendo para todo el mundo, a través de su página web, en una entrevista el martes 16 de noviembre de 20 a 21 horas, y sábado 20 en el mismo horario. Invitado especial, como destacado guitarrista y compositor se escucharán obras instrumentales con ritmos de autores argentinos y de su autoría. Finalmente Chuliver participará del Sexto Encuentro de Folklore en Santa María de Punilla, Córdoba, del 2 al 4 de diciembre presentando "La Poesía de José Cantero Verni", musicalización de Raúl Chuliver. Además dará un minirecital con temas de Andrés Chazarreta, Jaime Dávalos, Ariel Ramírez, Chango Rodríguez y de su autoría. Como recordamos estuvo presente en esta localidad en abril pasado.



