Luego de tres años, Argentina vuelve a producir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó el viernes pasado de una reunión junto a autoridades del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) "Dr. Julio Maiztegui" de la ANLIS Malbrán con el objetivo de poner en valor el reinicio de la producción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) que había sido discontinuada en el 2018, tras el desfinanciamiento de la institución, y la reciente aprobación por parte de la ANMAT del primer lote de la vacuna, con un total de 7771 viales, equivalente a 77.710 dosis. Durante el encuentro, la ministra destacó "la sinergia que se generó entre cada uno de los actores, la producción pública, el instituto ANLIS Malbrán, el apoyo y la confianza que genera el acompañamiento de la ANMAT, y el acompañamiento del Ministerio de Salud para que hoy, después de años de desinversión, podamos tener de nuevo la vacuna lista para distribuir y para seguir dando respuesta al control de la fiebre hemorrágica en Argentina". En ese sentido, Vizzotti remarcó que "nosotros hicimos lo que nunca se tendría que haber dejado de hacer, nunca se debería haber interrumpido la producción de una vacuna huérfana, una vacuna que da respuesta a una enfermedad argentina con el trayecto que yo vi recorrer desde que estaba en el programa de vacunas". Por su parte, el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos Malbrán", Pascual Fidelio, indicó que "luego de mucho trabajo y un enorme esfuerzo de las y los trabajadores del instituto Maiztegui se vuelve a producir la vacuna. Era algo fundamental no discontinuar la producción y el apoyo del Gobierno nacional y la inversión destinada para realizar la remodelación de la planta productora lo hizo posible". En tanto, la directora del INEVH, María de los Ángeles Conti, destacó que "el instituto vuelve a dar respuestas a la salud pública con una vacuna huérfana, para una enfermedad que tantas vidas cobró, como único lugar de producción mundial presente en nuestro calendario de vacunación". La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral grave que se transmite a través de un roedor silvestre y afecta principalmente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El INVEH conforma la ANLIS, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y es el único productor de la vacuna contra la FHA, Candid #1, que en octubre de 2018 fue discontinuada. Inversiones Con el objetivo de volver a poner en marcha su producción, el Gobierno nacional impulsó un Plan de reactivación de la planta productora con una inversión estimada de 47.575.000 pesos en equipamiento y servicios para remodelar las instalaciones. También, en 2021 se asignó al INEVH la suma de 75.718.250 pesos para compra de equipos específicos: sistema de producción de agua purificada -calidad farmacéutica-, validador térmico y estufas para la producción de vacunas; además de equipamientos de laboratorio, mobiliario y mantenimiento. Sobre la Fiebre Hemorrágica Argentina La FHA es una enfermedad viral grave, que puede llegar a tener hasta un 30 por ciento de letalidad. Al ser transmitida por un roedor silvestre, se trata de una enfermedad zoonótica no erradicable, cuya zona crítica está comprendida entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El único tratamiento para FHA que logró descender la letalidad del 30 al 1 por ciento es el plasma de convaleciente, pero la cantidad de donantes ha disminuido a través de los años, y el contexto de pandemia por COVID-19 dificultó aún más la tarea, por lo cual se hace imperiosa la búsqueda y mantenimiento de los contactos. La medida de prevención más efectiva es la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina producida por el INEVH. Si bien en la región existen enfermedades de características similares a ésta, ningún otro país ha elaborado vacunas para combatirlas, por lo que se trata de una producción única en el mundo.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

