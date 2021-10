» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 19 de Octubre









DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este día se concientiza acerca de la importancia de la detección temprana a la vez que se insta a que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos. "Lo más importante es detectarlo sin que se note clínicamente. Cuando no da ningún síntoma ni signo, cuando no se puede palpar porque cuanto más chico, más fácil de curar es. Cuando da síntomas o signos ya es un tumor un poco más grande" aseguró Victoria Constanzo, Subjefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming, a "Ohlalá!" Según la OMS, el año pasado, se diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres alrededor del mundo y 685.000 fallecieron por esa enfermedad; asimismo, estima que 1 de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. Por otra parte, especifica que generalmente los síntomas son: la alteración en el tamaño, forma o aspecto de un seno, un nódulo o engrosamiento en el seno, la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, grietas u otra alteración en la piel, el cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante (areola) y la secreción anormal por el pezón. Además remarca que si las mujeres detectan una hinchazón anormal en el seno deben acudir a un profesional de la salud sin demorarse más de 1-2 meses.



INDEPENDIENTE SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES Hace 47 años, Independiente vencía 1-0 a São Paulo y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por quinta vez en su historia. El equipo dirigido por Roberto Ferreiro e integrado por Carlos Gay, Eduardo Commisso, Ricardo Pavoni, Alejandro Semenewicz, Ricardo Bochini, Agustín Balbuena y Daniel Bertoni, debutó con un empate 1-1 ante Huracán. En el siguiente partido venció 3-2 a Peñarol con doblete de Balbuena y un tanto de Bertoni. A diferencia del encuentro de ida, en la vuelta el "Rojo" se impuso 3-0 frente a "El Globo" con dos goles de Bertoni y un tanto de Saggioratto. En tanto que, contra el equipo uruguayo, empató 1-1. La final la disputó contra São Paulo, equipo que venció 2-1 al conjunto de Ferreiro en el Estadio Pacaembú (Brasil). Pero, en La Doble Visera, el equipo brasileño no tuvo la misma suerte puesto que el local ganó 2-0 con goles de Bochini y Balbuena. Por ello, se debió jugar un partido de desempate en el Estadio Nacional (Chile). Allí, Pavoni puso en ventaja a Independiente que tuvo que sufrir que su rival tuviera la chance de cambiar el rumbo del partido desde el punto de penal. Sin embargo, Gay puso fin a las esperanzas del equipo brasileño al atajar el remate de Zé Carlos: "Tenía toda la fe del mundo y pensaba en mis viejos y en la gente de Independiente. Decidí tirarme a la derecha y allí fue la pelota, a media altura, que es la ideal para los arqueros. Tapé el remate, me caí y la pelota se me fue por el costado y quedó dando vueltas detrás de mí. Me tiré con todo, lo más rápido que pude y la atenacé con fuerza" expresó el ex arquero a "Infobae".



"TAKE ON ME" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1985, el sencillo "Take on me" de "a-ha" destronaba a "Oh Sheila" de "Ready for the world" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Hunting high and low" (1985) y compuesto por la banda noruega, la canción fue un gran éxito de los años 80´: "En un principio la canción se llamaba ´Lesson one´, luego la cambiamos a ´All´s well that ends well and moves with the sun´. Un nombre muy corto y pegajoso" bromeó Magne Furuholmen.



