19 de Octubre; Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Por Dra. Gilda M. Spadavecchia















El Cáncer de Mama es el cáncer más frecuente en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en ella en nuestro país. En Argentina hay 6400 muertes por año por esta enfermedad. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Los riesgos de tener cáncer se pueden reducir mediante hábitos de vida saludables como realizar actividad física y evitar el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Además, reducir el consumo de carnes rojas y aumentar el consumo de frutas y verduras, y evitar el alcohol en exceso y el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. La gran mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, es decir que no hay antecedentes de cáncer en la familia y tampoco mutaciones genéticas. Por ello es importante poder evitar aquellos factores de riesgo que se pueden modificar. Pero existen factores de riesgo que no se pueden modificar como la edad mayor a 40 años, antecedentes personales de patologías mamarias benignas, antecedentes familiares o personales de cáncer de mama o de otros tumores como cáncer de ovario o colorrectal y mutaciones genéticas heredadas que aumentan este riesgo. La detección de tumores en sus inicios, es decir cuando el tumor tiene menos de 1 cm de diámetro, permite mediante tratamientos oportunos, la curación cercana al 95% de los casos. Por ello es importante tener en cuenta que debemos realizar estudios de rutina que permitan encontrar la enfermedad cuando aún no ha dado síntomas. Se debe realizar una mamografía anual en las mujeres a partir de los 40 años. Es recomendable hacer controles médicos mamarios a partir de los 25 años. En ciertos casos en los cuales hay algún riesgo hereditario estos controles deben indicarse en edades más tempranas. La mamografía es el único estudio que demostró la mortalidad por cáncer de mama, por ello es tan importante. La ecografía mamaria complementa a la mamografía y en algunos casos es necesario realizar resonancia nuclear magnética de ambas mamas u otros estudios. El autoexamen mamario realizado luego del ciclo menstrual revisando las glándulas mamarias y axilas, y la consulta temprana ante síntomas como bultos, nódulos, sangrado o secreción por pezón, eritema en la piel, retracción de pezón, entre otros; son muy importantes de tener en cuenta. Durante el mes de octubre y en todo el mundo la concientización es para detectar esta enfermedad tempranamente, lo que permitirá un tratamiento menos agresivo y un claro mejor pronóstico. Consulte a su médico para tener herramientas para disminuir los factores de riesgo de esta enfermedad y para realizar los estudios de control correspondientes.



Dra. Gilda M. Spadavecchia - Médica Especialista en Oncología - (M.N. 108.221 – M.P. 56.057) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

