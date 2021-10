» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Puerto Nuevo:

Mucho malestar por el arbitraje









La tarde del domingo en el estadio Carlos Vallejos sumó un nuevo capítulo al descontento que existe en Puerto Nuevo con los arbitrajes durante esta temporada. Aunque, en esta oportunidad, el principal apuntado no fue Guido Mascheroni, referee principal del encuentro, sino el asistente Santiago Leguizamón, quien durante el segundo tiempo le sancionó dos posiciones adelantadas a Alexander Meza cuando el extremo partió claramente habilitado en ambas jugadas. En una de ellas (ver imagen), el atacante quedó mano a mano con Darío Aleman y definió al fondo de la red. Claro está: el gol no valió. Esta situación se suma a otras que se dieron tanto en el Apertura como en este Clausura y que han perjudicado al Auriazul. Incluso, también se suma a las sanciones que recibieron recientemente Antonio Samaniego y Selem Lojda, quienes fueron suspendidos por tres encuentros cada uno por sus respectivas expulsiones ante Deportivo Paraguayo (última victoria Auriazul hasta el momento).

ESTA ACCIÓN TERMINÓ EN GOL DE MEZA, PERO FUE INVALIDADA POR UN OFFSIDE QUE CLARAMENTE NO EXISTIÓ AL MOMENTO DEL PASE DE SAMANIEGO.



