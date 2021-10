» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D: Liniers sigue firme















El próximo rival del Portuario se mantiene como único líder. En esta séptima fecha, los equipos que ocupaban las cuatro primeras posiciones lograron ganar y, por ello, nada varió en la cima de la tabla de posiciones. Liniers venció 3-0 como visitante a Deportivo Paraguayo y llegó a 16 puntos; Defensores de Cambaceres superó 1-0 a Central Ballester y se mantuvo un punto por debajo; Sportivo Barracas le ganó 3-0 a Lugano como local y sigue tercero, ahora con 14 unidades; mientras Yupanqui derrotó a Puerto Nuevo, suma ahora 13 puntos y sigue a tres de la cima. Los otros dos encuentros de la jornada fueron empates: Muñiz igualó 1-1 con Centro Español, mientras Juventud Unida y Argentino de Rosario también terminaron 1-1. Por la octava y próxima fecha, Puerto Nuevo visitará a Liniers y además jugarán: Yupanqui vs Sportivo Barracas, Defensores de Cambaceres vs Lugano, Argentino (R) vs Deportivo Paraguayo, Centro Español vs Juventud Unida y Central Ballester vs Muñiz.



