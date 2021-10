» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

SE ESCAPÓ RIVER El equipo de Marcelo Gallardo venció 3-1 como local a San Lorenzo con un triplete de Julián Álvarez y tomó cuatro puntos de ventaja en la cima del campeonato de la Liga Profesional, dado que Talleres cayó 1-0 en su visita a Colón de Santa Fe. Puntero y escolta se enfrentarán este jueves por la noche en Córdoba en el marco de la 17ª fecha que comienza hoy con cuatro partidos: Platense vs Rosario Central (14.30), Unión vs Racing (16.45), Patronato vs Defensa y Justicia (19.00) y Central Córdoba (SdE) vs Vélez Sarsfield (21.15).



GAGO, A RACING El mal presente futbolístico de Racing Club (solo ganó uno de sus últimos nueve encuentros) aceleró los tiempos en la búsqueda de un nuevo entrenador y ayer se confirmó que Fernando Gago (recientemente desvinculado de Aldosivi de Mar del Plata) asumirá la conducción técnica de La Academia esta semana. Por ello, se estima que hoy, frente a Vélez, será el último partido de Sergio Úbeda (interino tras la salida de Juan Antonio Pizzi). PRIMERA B METRO La 14ª fecha del Clausura se cerró con dos empates: Cañuela 1-1 Los Andes y Talleres (RE) 2-2 Villa San Carlos. En las primeras posiciones se ubican Colegiales (26), Flandria (25), Sacachispas (22) y Acassuso (21). PRIMERA C: TODO IGUAL Por la 15ª fecha, ninguno de los cuatro de arriba logró ganar: el líder Ituzaingo (30 puntos) empató 0-0 como visitante ante el escolta Berazategui (28); el tercero, Deportivo Español (26), igualó 1-1 con Victoriano Arenas; y el cuarto, Laferrere (25) terminó 0-0 con Central Córdoba en Rosario. CHAMPIONS LEAGUE Este martes comienza la tercera fecha del principal certamen europeo. Por la Zona A jugarán Brujas vs Manchester City (13.45) y PSG vs Leipzig (16.00); por la Zona B se enfrentarán Atlético Madrid vs Liverpool y Porto vs Milan (ambos 16.00); por la Zona C se medirán Ajax vs Borussia Dortmund (16.00) y Besiktas vs Sporting Lisboa (13.45); y por la Zona D lo harán Inter vs Sheriff y Shakhtar vs Real Madrid (ambos 16.00). DEBUTÓ AGÜERO El argentino Sergio Agüero disputó sus primeros minutos oficiales como jugador del Barcelona en la victoria 3-1 sobre Valencia del último domingo. Con esos tres puntos, el conjunto catalán llegó a los 15 puntos en la Liga de España y trepó hasta el 7º puesto. La 9ª fecha tuvo dos goles argentinos: Lucas Boyé marcó para Elche (perdió 2-1 con Rayo Vallecano) y Ezequiel Ávila anotó para Osasuna (le ganó 2-1 a Villarreal). SIGUE PERFECTO Napoli continúa con su andar ideal en la Serie A de Italia: venció 1-0 a Torino como local y logró su octavo triunfo en ocho fechas. De esa manera, recuperó la cima que el sábado le había robado temporalmente Milan (22). PARAGUAY BUSCA DT Luego de despedir a Eduardo Berizzo de la conducción técnica de la Selección, la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) analiza opciones para definir a su sucesor. Y entre los nombres que trascendieron figuran los de dos argentinos: Guillermo Barros Schelotto y Ramón Díaz. Sin embargo, el brasileño Luiz Felipe Scolari sería hoy el mayor candidato. Actualmente, Paraguay suma 12 puntos en Eliminatorias Sudamericanas y está a cuatro de distancia de la zona de clasificación al Mundial de Qatar.

