Puerto Nuevo reaccionó y venció 5-3 a Camioneros









A pesar de comenzar 0-2 abajo, las Auriazules consiguieron un triunfo importante para ubicarse en zona de playoffs. El juego se definió con un doblete de Nancy Ríos. Antes también habían marcado Emilse Correa, Marina González y Sabrina Ogrine. Por la octava fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 5-3 a Camioneros en el predio que la entidad gremial posee en Esteban Echeverría. El encuentro disputado el pasado domingo representó la cuarta victoria para las Auriazules en el certamen. Así, ahora se ubican en el 4° puesto de la tabla de posiciones y quedaron en zona de playoffs, apuntalando el sueño de ascender a la máxima categoría. El inicio del juego fue adverso para las Portuarias, que en el primer tiempo se encontraron 2-0 abajo en el marcador. Pero antes del descanso descontó Emilse Correa y la historia empezó a cambiar. En el segundo tiempo, Puerto Nuevo aprovechó los errores de Camioneros y con eficacia inclinó la balanza a su favor. Marina González empató el partido y Sabrina Ogrine, goleadora del equipo en el torneo (suma cinco conquistas), puso el 3-2. Sin embargo, Camioneros volvería a golpear: el conjunto dirigido por Yanina Gaitán no demoró en arribar al empate 3-3. Fue entonces cuando entró en acción Nancy Ríos, jugadora que está volviendo después de casi nueve meses sin jugar: ingresó en el tramo final del partido como delantera (habitualmente juega como defensora) y con un doblete selló la victoria Portuaria. En este encuentro, el DT Néstor Daniel Gómez formó con Jacqueline Schmidt; Yanella Gómez, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Gisela Salvo; Yoscelín Suárez, Emilse Correa, Sabrina Ogrine, Brisa Rodríguez; y Marina González. En el segundo tiempo ingresaron Patricia Arévalo (por Brisa Rodríguez), Nancy Ríos (por Yoscelín Suárez), María Ramón (por Marina González) y Milena Paz (por Emilse Correa). Los demás resultados de esta séptima fecha fueron: Almirante Brown 2-0 Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste 2-1 Sarmiento de Junín, Liniers 1-5 Estudiantes de Buenos Aires y Atlas 3-1 Argentino de Quilmes. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Estudiantes de Buenos Aires y Ferro Carril Oeste, 21 puntos; 3) Almirante Brown, 16 puntos; 4) Puerto Nuevo, 14 puntos; 5) Sarmiento de Junín, 13 puntos; 6) Atlas, 11 puntos; 7) Camioneros, 7 puntos; 8) San Miguel, 6 puntos; 9) Argentino de Quilmes, 3 puntos; 10) Deportivo Morón, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos. En la próxima fecha, las Auriazules tendrán un duro compromiso como locales, dado que recibirán a Ferro Carril Oeste. Además, también se disputarán los siguientes partidos: Argentino de Quilmes vs Liniers, Estudiantes de Buenos Aires vs Camioneros, Sarmiento de Junín vs Almirante Brown y Deportivo Morón vs San Miguel.

LA ONCE TITULARES QUE PRESENTARON LAS PORTUARIAS ANTE CAMIONEROS. GOLEADORAS EN SU DÍA Sabrina Ogrine y Nancy Ríos, dos de las madres que tiene el plantel Auriazul, marcaron goles el domingo. El encuentro entre Puerto Nuevo y Camioneros se disputó el domingo. Sí: el Día de la Madre. "Entiendo que las chicas de Camioneros no tuvieron posibilidades de programarlo en otro día, pero creo que no se debería haber jugado el Día de la Madre. Fue raro, chocante", comentó Nancy Ríos, autora del doblete que selló el triunfo Portuario y, sobre todo, madre de Yazmín y Airen. "No estuvo bueno", redondeó Nancy, quien regresó a Campana ya entrada la tarde y, por ejemplo, recién el lunes pudo ver a su madre. "Por suerte, la alegría por el triunfo maquilló un poco la situación", agregó la inesperada goleadora de la jornada. Otra madre que celebró su día con gol fue Sabrina Ogrine, quien anotó su quinto tanto en el torneo (es la máxima artillera del plantel) y tuvo un festejo muy especial: su hijo Yamil pudo llegar hasta el predio de Camioneros y estaba del otro lado del alambrado con un cartel que decía "Feliz Día #10 Mamá". "Fue un momento hermoso: mi chino gritando mi gol con su cartel, muy contento, enloquecido. Me produjo mucha emoción y me hizo muy feliz en mi día; sobre todo porque mi hijo pudo ver feliz a su mamá", contó la talentosa mediocampista todavía emocionada.

SABRINA OGRINE Y SU HIJO YAMIL, QUIEN LLEGÓ HASTA EL PREDIO DE CAMIONEROS CON UN CARTEL QUE DECÍA “FELIZ DÍA #10 MAMÁ".



