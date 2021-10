» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Puerto Nuevo:

Día de la Madre; Goleadoras en su Día









Sabrina Ogrine y Nancy Ríos, dos de las madres que tiene el plantel Auriazul, marcaron goles el domingo. El encuentro entre Puerto Nuevo y Camioneros se disputó el domingo. Sí: el Día de la Madre. "Entiendo que las chicas de Camioneros no tuvieron posibilidades de programarlo en otro día, pero creo que no se debería haber jugado el Día de la Madre. Fue raro, chocante", comentó Nancy Ríos, autora del doblete que selló el triunfo Portuario y, sobre todo, madre de Yazmín y Airen. "No estuvo bueno", redondeó Nancy, quien regresó a Campana ya entrada la tarde y, por ejemplo, recién el lunes pudo ver a su madre. "Por suerte, la alegría por el triunfo maquilló un poco la situación", agregó la inesperada goleadora de la jornada. Otra madre que celebró su día con gol fue Sabrina Ogrine, quien anotó su quinto tanto en el torneo (es la máxima artillera del plantel) y tuvo un festejo muy especial: su hijo Yamil pudo llegar hasta el predio de Camioneros y estaba del otro lado del alambrado con un cartel que decía "Feliz Día #10 Mamá". "Fue un momento hermoso: mi chino gritando mi gol con su cartel, muy contento, enloquecido. Me produjo mucha emoción y me hizo muy feliz en mi día; sobre todo porque mi hijo pudo ver feliz a su mamá", contó la talentosa mediocampista todavía emocionada.



SABRINA OGRINE Y SU HIJO YAMIL, QUIEN LLEGÓ HASTA EL PREDIO DE CAMIONEROS CON UN CARTEL QUE DECÍA “FELIZ DÍA #10 MAMÁ".



