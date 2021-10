» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Capturan in fraganti a un abusador









Ocurrió en la parada de colectivos de San Martín y Güemes. Fue denunciado por una vecina cuando manoseaba a una menor, hecho que quedó registrado en las cámaras de monitoreo. El detenido tiene 37 años y domicilio en Zárate. El lunes, alrededor de las 20 horas, una vecina de nuestra ciudad denunció al Centro de Monitoreo Municipal (CIMoPU) que, en la parada de colectivos de San Martín y Güemes, un hombre estaba acosando a unas jóvenes que se encontraban esperando el transporte público. Esta situación, según explicaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, generó que "se activen todos los protocolos" y que, desde la Mesa de Enlace, se requiriera la presencia de personal policial en el lugar. "Al mismo tiempo se realizó un análisis de las cámaras existentes en la zona, corroborando en forma fehaciente lo narrado en el llamado", remarcaron. El evento se inició alrededor de las 19:35 y contó con la intervención de personas que pasaban circunstancialmente por el lugar, quienes fueron convocadas por la víctima y brindaron ayuda hasta el arribo de los efectivos policiales que, finalmente, aprehendieron al acusado: un hombre de 37 años con domicilio en Zárate. La víctima, una menor de edad también domiciliada en la vecina ciudad, fue manoseada por el detenido y por ello se inició una causa por "abuso sexual" en la que tomó intervención la UFI 3 del Departamento Judicial de Zárate-Campana. "Vale destacar el compromiso de los vecinos, no solo de detenerse y brindar ayuda a la víctima, sino también de poner en conocimiento lo ocurrido para que actúen las autoridades. Es importantísimo dar alerta temprana de cualquier situación anormal, delito en curso o hecho cometido, dado que están dadas las circunstancias para una pronta respuesta y lograr resultados inmediatos", comentaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que reiteró que esas denuncias pueden ser realizadas a través de Alerta Campana, la Mesa de Enlace (423263), el CIMoPU (432020/427020/430120) o el 911.

CAPTURA DE PANTALLA DE LAS IMÁGENES REGISTRADAS POR LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y QUE FUERON AGREGADAS COMO PRUEBA EN LA CAUSA.



P U B L I C I D A D