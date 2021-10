SIGUEN CONGELADOS El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, confirmó el congelamiento de precios para artículos de la canasta básica, al señalar que "está vigente una resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país" con los valores al primero de octubre, lo cual es "de obligatorio cumplimiento". Tras la reunión con empresarios, el funcionario sostuvo que los últimos datos oficiales difundidos respecto de la canasta básica alimentaria "avalan" la postura del Gobierno y anticipó que la resolución se publicará durante este miércoles. "Creemos que es acertado lo que estamos haciendo", aseguró Feletti, al hacer referencia al sondeo del INDEC dado a conocer este martes, el cual calcula que una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre un ingreso de $70.532 para no ser considerada pobre.



NO SE PRESENTA El ex presidente Mauricio Macri expuso las razones por las que decidió no presentarse a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal y afirmó que el juez federal Martín Bava "vulneró" sus "garantías desde el primer minuto", al tiempo que denunció "intenciones políticas" detrás de su citación. Con un hilo de mensajes en Twitter, Macri se pronunció sobre la citación para declarar este miércoles en la causa que investiga el supuesto espionaje a familiares de los fallecidos en el hundimiento submarino ARA San Juan, al regresar al país desde Qatar tras una gira internacional. MÁS DE 70 MIL Una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre un ingreso de $70.532 para no ser considerada pobre, ya que el costo de la canasta básica subió 3,2%, informó el INDEC. El mismo grupo familiar requirió un ingreso mínimo de $30.014 para no ser considerado indigente, registrando una suba del 2,7% contra el mes anterior. La suba mensual de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, se ubicó por debajo de la inflación del mes del 3,5%. En la comparación interanual la CBT registra un aumento del 49,4 y desde diciembre pasado el alza llega al 28,7%, ambas mediciones por debajo de la variación del alza de precios minorista en el mismo período. RETOMA TENDENCIA El dólar blue retomó la tendencia alcista y operó a $187 para la venta, con lo que la brecha cambiaria creció a 88,2 por ciento, en una jornada con saldo favorable para el Banco Central. El tipo de cambio paralelo había cerrado el día anterior en baja, a $185,50, mientras que este martes cotizó nuevamente al alza, al regresar a máximos históricos para este año. Por su parte, el dólar mayorista sumó cuatro centavos y cerró a $99,31, con un volumen negociado de US$389,490 millones. Tras los últimos movimientos, la diferencia entre el blue y el mayorista se amplió y llegó a 88,2 por ciento. De acuerdo con estimaciones del mercado, el Banco Central pudo comprar unos US$65 millones para fortalecer las reservas internacionales, que finalizaron en US$42.983 millones. ALARMA A pocas semanas de que llegue el invierno a Reino Unido, los casos y muertos por coronavirus volvieron a resonar en las noticias locales y mundiales. En el día lunes hubo casi 50 mil personas contagiadas y ayer se registraron 200 fallecidos, el mayor número desde el inicio de la pandemia. A pesar del impacto que generó esta gran escalada, desde el gobierno indican que todo está "bajo control" gracias a la vacunación avanzada que está llevando a cabo el país. El último registro de inoculación informa que el 67,3% de la población está vacunada con las dos dosis, mientras que con una dosis solo lo está el 80%.