Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Perro nos guía por el camino de los cambios. Profundizar los sentimientos. Recuperar los valores. Día 87 del Año Solar Semilla 3. Día 3 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 3 de la 13ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 50 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo rojo del Este del girar. Kin 50 - Perro 11, autoguia. Portal Cósmico. El 11 es Tono de liberación, ¿Cómo puedo liberarme y dejarme fluir? Hoy se trabaja el desapego. Energía que vibra para sacarnos de encima todo aquello que no nos sirve. Hoy se libera KARMA. Equilibrarnos y desbloquearnos. El 11 es limpieza interna, externa y más. Se limpia hasta donde se quiere llegar. Tono que nos da la fuerza suficiente para el cambio, por difícil que parezca. Ayer la Luna nos ayudó a limpiar, cicatrizar heridas y a sacar los escollos del camino. Hoy tenemos el camino abierto para poder ver quiénes son los verdaderos afectos, profundos, esos que están ahí aunque a veces no los tengamos tan en cuenta, ESTÁN y ESTARÁN, porque vinieron para quedarse, porque son incondicionales, leales. Conectar en este día desde el corazón, para saber lo que queremos, nos hará sentir liberados. Basta de culpas, de manipulaciones, de victimización, que queja. Hoy también se puede cortar la ilusión de querer construir y sostener vínculos que creíamos eran "de verdad", espero no duela tanto ver la traición, la apatía, la distancia de ciertos seres que creían que eran de fierro, los que pensábamos eran incondicionales eternos y no es así, la realidad es otra. Hay sinceramiento, se caen las caretas de la falta de valores. En estas épocas de tiempos acelerados todo se potencia mucho, lo bueno y lo malo, se puede ver claramente quien es quien. Pero están los otros, los que a lo mejor estuvieron ahí invisibilizados, pero siempre presentes, hoy salen a la luz. Pasan a primer plano. El Amor todo lo puede. Nos comprometemos con la causa que elegimos como propia, como verdadera, como valedera. Sentimiento puro, noble que se asienta y va a dejar huella en nuestra vida. En este día se empieza a profundizar nuestros vínculos. Puede empezar algo de a 2, aunque no tenga rotulo, ni etiquetas, y mejor así porque a esta energía le molestan los títulos. El fluir conectados desde el corazón está bueno. No intentemos forzar lo que no va, liberarse y dejar fluir. Que todos tengamos una excelente jornada. Así será, está decretado!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar