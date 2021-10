Efemérides del día de la fecha, 20 de Octubre

P U B L I C





DÍA DEL PEDIATRA Establecido en el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en nuestro país en el año 1973, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el año 1911. La misma fue impulsada por el pediatra Gregorio Aráoz Alfaro y tiene el lema "Por un niño sano en un mundo mejor". Asimismo, tiene el propósito de promover el progreso científico del médico pediatra; participar con la familia y la escuela en la Educación para la Salud de la comunidad durante el período vital del crecimiento y desarrollo; y asesorar a las autoridades respectivas en todo lo relacionado con la salud biopsicosocial y ambiental del niño, el adolescente y la familia. Además, en esta jornada se homenajea a los pediatras por la dedicación y el esfuerzo cotidiano para mejorar la salud de los niños.



DIEGO MARADONA DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN Hace 45 años Diego Maradona debutaba en Primera División vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors: "Ese día toqué el cielo con las manos". En ese entonces, el incipiente jugador de 15 años, que había brillado en "Los Cebollitas", era uno de los más destacados del club. Además era conocido por entretener a los hinchas con su habilidad con el balón en el entretiempo de los partidos. En el momento de su debut se disputaba la octava fecha del Torneo Nacional 1976 y el "Bicho" recibía a Talleres de Córdoba en La Paternal. A los 33 minutos del primer tiempo, Luis Antonio Ludueña, convirtió el gol que le daría la victoria al equipo cordobés y que determinó que los minutos de Rubén Aníbal Giacobetti en el campo de juego estaban contados. Efectivamente, en el segundo tiempo, el director técnico Juan Carlos Montes llamó al adolescente con la camiseta 16 y le dijo que se preparase. "Vaya Diego, juegue como usted sabe, y si puede tire un caño" fueron las indicaciones del entrenador y, como era de esperarse, en una de las primeras jugadas, Maradona le metió un caño a Juan Domingo Cabrera: "Le hice caso. Recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas; pasó limpita y enseguida escuché el ´Ooooole´ de la gente, como una bienvenida" narró en su libro "Yo soy el Diego". En Argentinos Juniors jugó 166 partidos y convirtió 166 goles.



SE LANZA "EMPIRE STATE OF MIND" Un día como hoy en el año 2009, Jay-Z junto a Alicia Keys lanzaban el sencillo "Empire State of Mind". Perteneciente al álbum "The Blueprint 3" (2009) y compuesto por el rapero y la cantante acompañados por Angela Hunte y Alexander Shuckburgh, la canción casi es grabada con Mary J. Blige pero, finalmente, Jay-Z telefoneó a Keys: "Hubo una primera llamada telefónica y Jay [dijo]: ´Siento que tengo este sencillo que será el himno de Nueva York. El piano, la forma en que [es] el estilo no podría ser el himno de Nueva York sin ti´".