Dr. Leandro Saavedra

La OSTEOPOROSIS es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por masa ósea baja, deterioro del tejido óseo y aumento de la susceptibilidad del riesgo de fractura. La pérdida de tejido óseo comienza alrededor de los 40 años, cuando ya no se reemplaza el tejido óseo tan rápido como se pierde. En las mujeres, sin embargo, esta velocidad de pérdida de tejido óseo aumenta después de la menopausia, cuando se detiene la producción de estrógenos y los huesos ya no se benefician con su efecto protector. Para mantener los huesos fuertes se recomienda actividad física y una dieta nutritiva que incluya alimentos ricos en calcio. Todo esto acompañado de una regular exposición al sol que ayuda a la producción de vitamina D en nuestro cuerpo. Las mismas medidas que ayudan a fortalecer los huesos en la juventud también son válidas para el resto de la vida. Una vez diagnosticada la osteoporosis existen varios tratamientos disponibles para disminuir la velocidad de la pérdida ósea. SÍNTOMAS El Dato Clínico es la aparición de fracturas ante mínimos traumatismos o sin ellos. El dolor óseo es poco habitual y puede haber pérdida de estatura. Se la denomina la Epidemia Silenciosa. CAUSAS Los cambios hormonales que ocurren en la menopausia son una de las razones por la cual las mujeres se encuentran ante un mayor riesgo que los hombres. Existen muchos otros factores de riesgo asociados con la Osteoporosis: - Edad. - Sexo femenino. - Historia familiar. - Nutrición (falta de calcio o trastornos nutricionales) - Medicamentos (Ej. Corticoides, Heparina, Anticonvulsivantes) - Tabaco. - Alcohol. - Inmovilización. - Enfermedades de Tiroides. - Enfermedad Celíaca. - Vida Sedentaria. DIAGNÓSTICO Como la osteoporosis no posee otros síntomas evidentes más que una fractura cuando el hueso ya se encuentra significativamente debilitado, es importante concurrir al médico, quien seguramente indicará una prueba de densidad mineral ósea. La prueba de densidad mineral ósea es un procedimiento simple y no invasivo. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA El ejercicio no sólo es importante para la salud general sino que contribuye a formar la masa ósea en los jóvenes y disminuir la pérdida ósea en los adultos. El ejercicio también fortalece los músculos y aumenta la flexibilidad mejorando la coordinación y el equilibrio; estos factores ayudan a reducir el riesgo de caídas. TRATAMIENTO Actualmente se encuentran disponibles una amplia gama de opciones terapéuticas eficaces que mantienen la densidad ósea y reducen el riesgo de fractura. Es importante que la elección del tratamiento se ajuste a las necesidades médicas específicas del paciente y a su estilo de vida. El aporte calcio, vitamina D y proteínas no solamente ayudan a prevenir la osteoporosis sino que son importantes para mantener la densidad ósea y la función muscular en los pacientes con osteoporosis. Otras recomendaciones importantes: - Llevar una dieta equilibrada: evitar el sobrepeso o la delgadez. - Ingesta de calcio diario. Por ejemplo leche, yogures o queso. - Exposición Solar: media hora todos los días. - Hacer ejercicio físico de forma cotidiana: caminar, bailar, aerobic, gimnasia adecuada, etc. Dr. Leandro Saavedra - Médico Reumatólogo - (M.N.: 118889 / M.P.: 64046) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606