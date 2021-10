Comenzaron a regir nuevos requisitos sanitarios para el ingreso al país

En función a lo establecido en la decisión administrativa 951/21 publicada en el Boletín Oficial, desde ayer rigen nuevos requisitos para el ingreso de personas al país. De esta manera, residentes, extranjeros autorizados por razones comerciales, laborales, de estudio, o deportivas, que estén vacunados con esquema completo pasados los 14 días de la última dosis quedarán exceptuados de hacer el test de antígeno y la cuarentena de siete días. Todos ellos deberán presentar una declaración jurada electrónica (DDJJ) 48 horas antes de su ingreso al país, incorporando un test de PCR negativo en origen con toma de muestra hasta 72 horas antes, o un certificado médico de alta si hubiera contraído el virus SARS-CoV-2 en los últimos 90 días. Luego, se solicitará un análisis de PCR entre el quinto y séptimo día de su llegada a la Argentina. Quienes no cuenten con el esquema completo de vacunación, al arribar al país deberán realizarse un test de antígenos, y luego un test de PCR negativo al séptimo día de su ingreso para dar por finalizado el aislamiento obligatorio. En tanto, quienes obtengan resultados positivos de COVID-19 deberán permanecer aislados por diez días en los dispositivos dispuestos por Nación en el ingreso por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque o San Fernando; y en los demás casos en los definidos por las provincias según sus protocolos. Por otro lado, los turistas de países limítrofes que cuenten con el esquema completo de vacunación y cumplan las exigencias referidas, estarán exceptuados del testeo de antígeno y del aislamiento. Sin embargo, deberán realizarse un test de PCR entre el quinto y séptimo día de su llegada al país. Aquellos que no cumplan con las disposiciones deberán regresar a su país de origen. Además, los turistas o extranjeros no residentes deberán contar con un seguro con cobertura COVID-19. Los menores de seis años que ingresen al país acompañados de adultos estarán exceptuados de realizar los testeos de antígenos y PCR, pero en cambio deberán cumplir obligatoriamente con la cuarentena de siete días. A partir del 1º de noviembre comienza la apertura a países de todo el mundo con esquema de vacunación completo.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/