Contó con la participación de más de 200 ciclistas y culminó con tres victorias campanenses en distintas categorías. La tercera fecha será el 7 de noviembre. El pasado domingo 10 se llevó a cabo en nuestra ciudad la segunda fecha de La Ruralera. La competencia de Rural Bike, organizada por Fernando Saravia y Daniel Burgueño, tuvo tres instancias: una de 13 kilómetros (una vuelta) para Debutantes, otra de 26 kilómetros (dos vueltas) para Promocionales, Master D1 y D2 y una de 52 kilómetros (cuatro vueltas) para las categorías competitivas. Participaron más de 200 ciclistas, quienes se hicieron presentes en la Escuela Nº 11 Almafuerte, ubicada en el Paraje El Morejón, centro de este evento. Cuando el reloj marcó las 12.00 partieron los corredores de la categoría Sub 23/Elite y, con intervalos de un minuto, se sucedieron las partidas de las demás categorías. El ganador de la General Caballeros fue Javier Ortíz (categoría Sub 23/Elite), de San Andrés de Giles, mientras que Ángel Godano (Master A2) y Ricardo Yanni (Master A1) completaron el podio. En tanto, la ganadora de la General Damas fue Anabela Monárdez (Damas A) mientras que Maribín Berruti (Damas C) y Bettina Sabo (Damas B) completaron el podio. Entre las diferentes categorías se registraron tres victorias campanenses: Jorgelina Salazar se impuso en Debutante Damas A; Javier Schram lo hizo en Debutante Varones A; y Miguel Ángel Fosatti en Master D2 (éstos dos últimos son integrantes de Los Trankis). En el resto de las categorías, los vencedores fueron: Pablo Caggianesa (Debutante Varones B), Martín Darré (Hombre Promocional Libre), Ricardo Yanni (A1), Ángel Godano (A2), Pablo Casamento (B1), Sergio Hernández (B2), Juan Sosa (C1), Luis Amas (C2), Oscar Guzmán (D1), Andrés Rodríguez (Pre Juveniles) y Javier Ortiz (Sub 23/Elite). Mientras que en la rama femenina, las ganadoras fueron Silvia Soledad Rodríguez (Debutante Damas B), Cuba Rochy (Damas Promocional Libre), Anabela Monárdez (Damas A), Bettina Sabo (Damas B) y Maribín Berruti (Damas C). En representación de A Todo Pedal participaron Magdalena Edith Soto (15º en Damas Promocional Libre), Beatriz Argota (16º en Damas Promocional Libre) y Marcelo Alonso (17º en Hombre Promocional Libre). Mientras que en representación de Los Trankis compitieron Raúl Marciani (2º en Debutante Varones A), Rubén Ledezma (8º en Master A1), Germán Alum (11º en Master A2) y Carlos Paredes (2º en Master D2). La tercera y próxima fecha de La Ruralera se realizará el 7 de noviembre y tendrá dos instancias: una de 26 kilómetros y otra de 52 kilómetros.

LA COMPETENCIA SE DESARROLLÓ EN EL PARAJE EL MOREJÓN.