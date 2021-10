Breves: Deportivas

P U B L I C





COMENZÓ LA NBA Anoche inició una nueva temporada de la mejor liga de básquet del mundo. Y el vigente campeón, Milwaukee Bucks, arrancó con el pie derecho: superó 127 a 104 a Brooklyn Nets en duelo de equipos de la Conferencia Este. La figura del encuentro fue el griego Giannis Antetokounmpo, quien anotó 32 puntos y sumó 14 rebotes. Hoy debutan los tres equipos con representantes argentinos: Denver Nuggets (Facundo Campazzo) juega ante Phoenix Suns; Oklahoma City Thunder (Gabriel Deck) lo hará ante Utah Jazz; y Minnesota Timberwolves (Leandro Bolmaro) chocará ante Houston Rockets.



NADIA SE BAJÓ La rosarina Nadia Podoroska, quien se perfilaba como favorita del Argentina Open, certamen que marcará el retorno de nuestro país al máximo circuito profesional internacional femenino después de 34 años, confirmó que no participará del torneo por los problemas físicos que también la obligaron a bajarse del Masters 1000 de Indian Wells. "No pude recuperarme de las molestias físicas que me están trayendo problemas en los últimos meses", explicó la tenista argentina. PELLA SE RETIRÓ Con problemas estomacales, el bahiense Guido Pella abandonó su duelo de primera ronda en el ATP 250 de Moscú cuando perdía 6-2 ante el español Pedro Martínez. En este mismo certamen, hoy debutará Federico Coria, quien enfrentará al juvenil ruso Alibek Kachmazov. Mientras tanto, en el Challenger de Buenos Aires, ayer avanzaron a segunda ronda otros cuatro argentinos: Juan Manuel Cerúndolo, Juan Ignacio Londero, Tomás Etcheverry y Juan Pablo Ficovich. UNA ÚNICA DORADA Argentina solo cosechó una medalla dorada en el Sudamericano Sub 23 de Atletismo realizado en Guayaquil: Nazareno Sasia se impuso en la prueba de Lanzamiento de Bala con marca de 19,11 metros. Además, el entrerriano también fue bronce en Lanzamiento de Disco (55,24m). Entre las otras nueve preseas conquistadas por la delegación nacional se destacó la participación de la santafesina Guillermina Cossio, quien fue bronce en los 100 y 200 metros llanos (11s79 y 23s98, respectivamente) y en la posta mixta 4x400.