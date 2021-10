P U B L I C





El campanense, que está jugando como lateral derecho, abrió el marcador en el triunfo 6-0 sobre Godoy Cruz. Durante este 2021, la apuesta de Boca Juniors por sus valores juveniles ha dado un salto significativo. Una situación que ha despertado expectativa en sus simpatizantes y también muchas ilusiones en quienes vienen entrenando desde pequeños en la institución y están muy cerca de llegar a Primera División. Uno de esos casos es el del campanense Pedro Velurtas (categoría 2001), a quien una lesión lo marginó de aquel momento en que el Xeneize debió recurrir a los jugadores de la Reserva luego de lo ocurrido con los profesionales en Brasil por Copa Libertadores. Sin embargo, Pedro no dejó de pelearla y ayer tuvo una nueva recompensa. El joven de nuestra ciudad había tenido una destacada actuación en el clásico ante River Plate y ayer, frente a Godoy Cruz, volvió a mostrar otro gran rendimiento e, incluso, fue quien abrió el marcador tras aprovechar un rebote en un córner. Finalmente, Boca terminó goleando 6-0 al conjunto mendocino y Velurtas fue uno de los puntos altos, adaptándose cada día mejor a la posición de lateral derecho que le confió su nuevo entrenador, Hugo Ibarra, quien brillara en el Xeneize justamente en esa función. El Negro asumió en Reserva cuando Sebastián Battaglia se convirtió en DT de la Primera y pasó al campanense del mediocampo al lateral. "Me estoy adaptando mucho a este puesto y tengo la suerte de tener un técnico muy experimentado en esa posición, que ganó todo jugando como lateral. Me pide que pase mucho al ataque y me da total confianza para que siga haciendo mi juego", contó ayer Velurtas en diálogo con Punto Boca. Ayer, el campanense compartió equipo con varios chicos que ya han debutado en Primera y vienen pidiendo pista como Valentín Barco, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Vicente Taborda y Exequiel Zeballos. Y a ese grupo se quiere sumar Velurtas, quien todavía sueña con su primera vez en el primer equipo Xeneize.



EL FESTEJO DE VELURTAS TRAS CONVERTIR EL 1-0 ANTE EL TOMBA.