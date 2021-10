BOCA VA POR MÁS

Esta noche, desde las 21.15 horas, Boca Juniors recibirá a Godoy Cruz de Mendoza por la 17ª fecha del campeonato de la Liga Profesional. Un triunfo volverá a ubicar al conjunto de Sebastián Battaglia en la tercera posición y, además, lo pondrá en el cuarto puesto de la Tabla Anual que define clasificaciones a la próxima Copa Libertadores. Este miércoles también se jugarán otros cuatro encuentros: Arsenal vs Gimnasia de La Plata (14.30 horas), San Lorenzo vs Lanús (16.45), Estudiantes de La Plata vs Atlético Tucumán (19.00) y Banfield vs Huracán (19.00).

VÉLEZ, EN SANTIAGO

En el arranque de la 17ª fecha, Vélez Sarsfield le ganó anoche 2-1 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta manera, el conjunto de Liniers avanzó al tercer puesto del campeonato (tiene 28 unidades, ocho menos que el líder River Plate) y alcanzó la primera posición de la Tabla Anual (suma 59 puntos, dos más que River). Ayer, además, Unión y Racing igualaron 1-1 en Santa Fe (el campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia, mientras Nicolás Blandi estuvo en el banco del Tatengue); Platense empató 1-1 con Rosario Central en Vicente López; mientras Patronato y Defensa y Justicia protagonizaron un entretenido 3-3 en Paraná.





DOBLETE DE MESSI

En el inicio de la tercera fecha de la Champions League, Paris Saint Germain le ganó ayer 3-2 como local a Leipzig. Después de quedar 2-1 abajo en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Mauricio Pocchettino dio vuelta el marcador con dos tantos de Lionel Messi: el primero tras una asistencia de Mbappe y el segundo, pinchando un penal que le habían cometido al francés. Así, el PSG lidera la Zona A con 7 puntos, uno más que Manchester City, que ayer goleó 5-1 a Brujas de Bélgica.

MÁS CHAMPIONS

También ayer se jugaron otros seis encuentros: por el Grupo B, Liverpool (9 puntos) venció 3-2 como visitante a Atlético de Madrid (4), mientras Porto (4) le ganó 1-0 a Milan (0); por el Grupo C, Ajax (9) goleó 4-0 a Borussia Dortmund (6), mientras Sporting Lisboa (3) superó 4-1 a Besiktas (0); y por el Grupo C, Inter (4) frenó al Sheriff de Moldavia (6) al ganarle 3-1 como local, mientras Real Madrid (6) vapuleó 5-0 a Shakhtar (1). Hoy se cierra la tercera fecha con los siguientes ocho encuentros: a partir de las 13.45 jugarán Barcelona vs Dinamo Kiev y Salzburgo vs Wolfsburgo; y a partir de las 16.00 lo harán Benfica vs Bayern Munich, Chelsea vs Malmo, Lille vs Sevilla, Manchester United vs Atalanta, Young Boys vs Villarreal y Zenit vs Juventus.

MELLIZO GUARANÍ

La Selección de Paraguay se había quedado sin director técnico luego que la APF despidiera a Eduardo Berizzo tras una floja triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 (empató sin goles con Argentina, pero cayó ante Chile y Bolivia). Y a poco menos de un mes de una nueva doble fecha, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya tendría cerrado un acuerdo de palabra con Guillermo Barros Schelotto para que el Mellizo se haga cargo del combinado guaraní. Según trascendió, el vínculo sería hasta la Copa América 2024.