Santino no pudo estar en la Final A por una penalización, pero hizo un gran trabajo en la Final B. Por su parte, Bautista no clasificó para las carreras finales. En tanto, ayer iniciaron su participación en la IAME World Finals, en Adria. El South Garda Karting de Lonato, en Italia, fue escenario de la Rok Cup Superfinal 2021, evento que contó con la participación de los hermanos Santino y Bautista Panetta, quienes comenzaron allí una gira que continua esta semana en el circuito de Adria (también Italia), donde se desarrollará la IAME World Finals. La actividad de la Rok Cup Superfinal comenzó el pasado jueves y en las prácticas clasificatorias, entre 104 corredores que presentó la categoría Mini, Santino quedó 15º (a 441 milésimas del mejor tiempo), mientras Bautista se ubicó 71º (a 1s017). Posteriormente, ese mismo jueves disputaron la primera de tres mangas (ambos compartieron el Grupo D): Santino partió desde el 4º puesto, logró avanzar al 3º, pero se le cortó el cable del acelerador y debió abandonar, quedando 26º; mientras Bautista largó 16º y culminó 17º. Así, los dos campanenses llegaron al viernes con la necesidad de mejorar y Santino lo consiguió: en la segunda manga llegó en el 6º puesto. En cambio, Bautista siguió teniendo dificultades para avanzar en pista y arribó 19º. Finalmente, el sábado, en la última manga, una penalización de 10 segundos lo hizo retroceder a Santino desde el 4º al 20º puesto, lo sacó de la Final A y lo mandó a la Final B. Por su parte, Bautista terminó 25º esta serie y no pudo acceder a las carreras finales (los 32 mejores disputaron la Mini Rok Final y los siguientes 32 el Vortex Trophy). En la Final B, Santino largó desde el 32º lugar, pero mostró una gran capacidad conductiva para avanzar en el pelotón y arribar en el 4º puesto. Sin embargo, una nueva penalización (nuevamente de 10 segundos) lo volvió a retrasar y en la planilla final quedó en la 18ª posición. IAME WORLD FINALS Los hermanos Panetta se trasladaron de Lonato a Adria, donde se está desarrollando el "Mundial IAME" (como es conocido popularmente), competencia que en 2020 no se concretó por la pandemia de coronavirus y que este año se mudó a Italia, dado que habitualmente se realizaba en Le Mans, Francia. Los jóvenes pilotos de nuestra ciudad son dos de los doce argentinos que están compitiendo en esta IAME World Finals y que ayer ya comenzaron con la actividad oficial. Los campanenses son parte de la categoría X30 Mini que cuenta con 64 participantes. En la clasificación (dividida en dos grupos de 32), Santino fue 20º en la segunda tanda, quedó 39º en la General e integrará el Grupo C en las mangas que se disputarán desde este jueves, mientras Bautista se ubicó 27º en la misma segunda tanda, quedó 53º en la General y será parte del Grupo A en las series que definirán quienes acceden a la Final A. Hoy, los hermanos no compartirán pista: Santino largará desde el 19º lugar en el Heat C-D, mientras Bautista partirá desde el 27º puesto en el Heat A-B. Las otras dos series será mañana viernes, cuando también se disputará la Final B. En cambio, la Final A será el sábado por la mañana.

SANTINO TERMINÓ 4º EN PISTA EN LA FINAL B DE LA ROK CUP SUPERFINAL, PERO UNA PENALIZACIÓN LO RETRASÓ AL PUESTO 18 DEL CLASIFICADOR.





BAUTISTA Y SANTINO JUNTO AL RESTO DE LOS ARGENTINOS QUE PARTICIPARON DE LA ROK CUP SUPERFINAL.





BAUTISTA NO PUDO ACCEDER A LAS FINALES Y AHORA BUSCARÁ REVANCHA EN EL MUNDIAL IAME