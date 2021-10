Así lo manifestaron referentes de Vamos con Vos, aludiendo a la Secretaria de Desarrollo Social. "Hay muchos campanenses que dependen de la asistencia social estatal para subsistir", sostuvo Octavio ´Lagar, quien ayer visitó a Enzo, un adolescente de Las Praderas que sufre de parálisis cerebral. Su madre solicita asistencia municipal desde hace varios meses, sin éxito. Enzo es un joven de 13 años que tiene parálisis cerebral desde su nacimiento, y vive en el barrio Las Praderas. Su familia no cuenta con los recursos necesarios para hacerse de los elementos imprescindibles que él necesita para tener una vida más cómoda y acorde a su situación, por lo que su familia se ve obligada a solicitar asistencia municipal, aunque hasta el día de hoy no la recibe. "Ante la solicitud, nos acercamos pronto a fin de contribuir con lo más urgente, una licuadora que les permita procesar los alimentos como necesita Enzo, y nos pusimos a disposición para ayudar en todo lo que podamos", aseguró Octavio ´Chiche´ Lagar. A su vez, agregó: "Al municipio solicitamos que asistan a una madre que pide por su hijo", y que en Campana "Hay más chicos como Enzo que sufren del mismo problema y no reciben ningún tipo de asistencia social". "El dinero que recaudan y debería usarse para mejorarle la vida a la gente, en su lugar lo usan para hacer clientelismo político, regalar colchones y chapas en épocas de elecciones", reclamó. "El intendente debería dedicar todos los recursos a mejorar las instalaciones de Salud", argumentó Noemí ´Katty´ Altimari, a la vez que dijo: "Nosotros venimos asistiendo en la medida de nuestras posibilidades las demandas particulares vinculadas a la salud que deberían ser asistidas por el área municipal correspondiente". "Los concejales deberían legislar para hacer un cambio real en las condiciones de vida de los ciudadanos". "Postulamos que debería haber más centros de media complejidad en distribuidos en la ciudad, especialmente en Las Praderas, que serviría a su vez a los moradores de vecindades cercanas". "Hay muchos campanenses que dependen de la asistencia social estatal para subsistir", enfatizó. En este sentido, Lagar consideró que "los vecinos deberíamos tener la tranquilidad de que, si tenemos un problema de salud podamos ser atendidos en tiempo y forma, sin que nos debamos encontrar con impedimentos de ningún tipo. En el Hospital San José los turnos se demoran meses, y en el caso municipal, Acción Social asiste a los que más lo necesitan", finalizó.

Referentes de Vamos con Vos visitaron las praderas y se reunieron con la familia de Enzo.





Octavio Lagar, junto a Sofía Alfaro, madre de Enzo.