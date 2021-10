Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN POZO SIN TAPAR "Hace dos meses cuando sacaron la raíz del ombú que se secó en Plaza 1º de Mayo dejaron un enorme pozo. Hice el reclamo al mes de que el pozo seguía abierto al CEMAV, para que lo tapen y planten un árbol, pasó otro mes, pero no pasa nada" escribe Alberto.



FALTA DE RECOLECCIÓN "Calle Paso y Del Pino. Cinco días sin recolección. El barrendero sigue sin pasar. Aumento de las tasas municipales del 14%. Cada vez estamos mejor" muestra Aníbal.



UN DESAGÜE, UN PELIGRO "Misiones y La Rioja, entrada barrio Lubo. Desagüe sin tapa. Peligro total!!!" muestra Ernesto.

#QuejaVecinal Oscuridad en calle Chiclana entre chacabuco y San Lorenzo también para el lado de Maipú, los vecinos lo definen como una boca de lobos. @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/Iwmlm9FVRJ — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2021 #QuejaVecinal los perros no necesitan un basural. En el espacio verde del puente de Otamendi, desde hace años hay una cucha solidaria para los perros que viven ahí. Últimamente tiraron colchones y un sillón viejo, además tiraron varias veces bolsas de residuos. Cuidemos la imagen pic.twitter.com/kGVqyL8KUf — Daniel Trila (@dantrila) October 19, 2021 NIÑAS SOLIDARIAS #Dato alumnas del Colegio del Norte asisten a una gatita atropellada en calle Iriart casi Varela. Primer caso para la futura estudiante de veterinaria Trila de 5°, Toledo de 2° junto a su hermana la llevaron en el auto a la Veterinaria Labarthe, estaba grave, finalmente murió. pic.twitter.com/OAU9GHs8Eb — Daniel Trila (@dantrila) October 20, 2021 VECINOS PREGUNTAN #Dato vecinos consultan por fuerte presencia policial en #Campana. Son 36 cadetes, egresados, hacen pasantía en el GAD tutelados por oficiales. Así informó Nerio Nogueira sub Secretario de Planificación y Coordinación Operativa de la Secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana pic.twitter.com/vxDU4VJVpb — Daniel Trila (@dantrila) October 21, 2021