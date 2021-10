La gobernadora Arabela Carreras exigió el envío de más fuerzas federales. El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió reorganizar a los efectivos que ya están en la Patagonia para patrullar la zona. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ordenó a los jefes de las fuerzas de seguridad federales emplazadas en la Patagonia la redistribución de sus efectivos, sobre todo de la Gendarmería, para resguardar zonas como El Bolsón, uno de los objetivos del conflicto con la comunidad mapuche. La directiva del ministro Fernández se oficializó a partir del nuevo hecho de violencia registrado con el incendio de las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón en esa localidad y las amenazas contra el intendente local, Bruno Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras, mediante panfletos que dejaron los autores del hecho. Tras ese nuevo ataque -el tercero en Río Negro en las últimas semanas- Carreras le reclamó públicamente al Gobierno nacional el envío de fuerzas federales y remarcó: "Aquí no hay una actitud de solicitud de mi parte por una necesidad de acompañamiento, estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. Es lo que corresponde. No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más". El Gobierno decidió contribuir en el control y patrullaje del área afectada con los efectivos que están actualmente en el sur del país, con un despliegue territorial de las cuatro fuerzas federales, pero sin el envío de más tropas, según confirmaron fuentes de la cartera de Seguridad. En el transcurso de la mañana de ayer, el ministro de Seguridad se comunicó con los jefes de la Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para solicitarle que "redistribuyan" los efectivos a su cargo emplazados en la región Sur "para custodiar la zona de conflicto". Ante el reclamo de la gobernadora Carreras, que no es nuevo, Fernández ya le había comunicado al asumir su cargo en el Ejecutivo que ponía a disposición de Río Negro el apoyo de las fuerzas federales. No obstante, oficialmente se indicó que se trata de un reordenamiento de las fuerzas que ya están emplazadas en la región de la Patagonia y que "no" implica el "envío de más personal". El anuncio del Gobierno llega luego de varios meses en los que se denuncian usurpaciones de tierras de los vecinos por parte de grupos autodenominados mapuches en Villa Mascardi, El Bolsón y en cercanías de Vaca Muerta, y que en los últimos días protagonizaron nuevos incidentes, con ataques incendiarios como el ocurrido semanas atrás en la dirección de Vialidad de Río Negro. Por su parte el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en referencia a dicha problemática "propuso un manejo en conjunto de los Parques con los grupos que los incendian".