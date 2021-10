Récord histórico: el Bitcoin superó su precio de abril

El martes la moneda virtual más famosa cotizó a US$66 mil por primera vez desde su creación. La Criptomoneda más codiciada del momento no para de aumentar su precio. Este martes la moneda cotizó en US$ 66 mil y superó su récord máximo del mes de abril. Con respecto al día anterior el salto fue del 6,5% y acumula una suba del 130%. Esta tendencia al alza se logró tras el debut del primer fondo cotizado en Bitcoin, ETF, en la Bolsa de Nueva York y eso permitió superar el techo de los US$65 mil del mes de abril. Este aumento nuevamente genera buenas especulaciones para el futuro, ya que muchos analistas prevén que esta suba no tendrá tope hasta llegar a los US$100 mil o US$168 mil. Luego del récord que se estableció en abril, el Bitcoin se había derrumbado a pasos agigantados hasta llegar a un valor por debajo de la mitad de ese techo y desde ese momento la recuperación fue lenta, pero positiva. Sin dudas esta alza permite equilibrar y generar que nuevos interesados comiencen a invertir en la criptomoneda. Las ETF es un fondo de índice cotizado que se posiciona en el medio de lo que representa en fondo común de inversión y un activo cotizante tradicional. Aun así, este fondo no está asociado al precio de la criptomoneda sino a contratos futuros de Bitcoin. En octubre fue aprobado por la SEC, el organismo regulador de los mercados financieros de Estados Unidos. En sintonía con el Bitcoin, el Ethereum, segunda moneda virtual más famosa, alcanzó los US$ 4 mil por primera vez. El techo había sido en septiembre cuando llegó a US$ 3.839.

La Criptomoneda más codiciada del momento no para de aumentar su precio.