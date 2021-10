Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Mono flexibiliza, libera las tensiones, trabaja sobre la rigidez mental y sobre los bloqueos emotivos. Día 88 del Año Solar Semilla 3. Día 4 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 4 de la 13ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 51 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo rojo del Este del girar. Kin 51 - El Mono 12 guiado por la Noche. Portal Cósmico. Día para influenciar a nuestro entorno y dejarnos influenciar, con la risa, el optimismo, sacando todas las tensiones que nos traen dolor de espalda, de cuello, de cabeza. Reírse hasta que nos duela la cara. Descontracturar es la consigna. Salir de la rutina. Jornada donde hay que dar rienda suelta a la espontaneidad, no aferrarse a prejuicios, y fluir sinceros recuperando la inocencia y credulidad de cuando éramos chicos. El 12 es Tono social, la familia, el clan, el barrio, el país, contagiar e influenciarlos con buena vibra es muy necesario en las épocas donde todo lo que pasan por la tele o casi todo son malas noticias. Es bastante difícil poder cambiar la óptica y ver el vaso medio lleno, con optimismo cuando hay tanta gente pasando un mal momento, inseguridad, hambre, despedidos o con necesidad de trabajar. Difícil pero no imposible, miremos el aprendizaje que nos deja esta situación y desde ahí ver lo que puede cambiar. Aprender siempre es positivo. El Mono 12, es guiado por la Noche, que nos trae las ganas de volver a soñar y creer que es posible hacer nuestros sueños realidad. Recuperar una mirada de posibilidad, eliminar la tristeza y el enojo, desfruncir el ceño. Dejar las preocupaciones atrás aunque sea por este día. La Noche también nos puede volver a influenciar con sus miedos, o hacer que nos preocupe el tema monetario. Desactivar los miedos y la mirada de escasez "Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así" dice Serrat y continua..."Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti"... Yo diría depende de nosotros que este día sea un gran día, cambiar el cristal con el que vemos las cosas, para verlas en forma optimista, nos traerá salud, alegría y menos dolores de cabeza. Hoy se instala la terapia de la risa. Afuera caras de culo. IN LAK ECH. Música fuerte para bailar! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar