Efemérides del día de la fecha, 21 de Octubre

DÍA DEL RADIOAFICIONADO ARGENTINO Instituido en la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, llevada a cabo en Mar del Plata, en el año 1950, en este día se conmemora la fundación del Radio Club Argentino en el año 1921. Todo comenzó en el año 1913 cuando, por Decreto del Gobierno Nacional, se le otorgó al Ingeniero Teodoro M. Bellocq la primera licencia para operar como radioaficionado y "establecer dos estaciones corresponsales de radiotelegrafía"; las cuales se instalaron en Callao 1600 (Capital Federal) y la Quinta Valparaíso de San Isidro. Más adelante fundó, acompañado por 76 aficionados a la radiotelegrafía y radiotelefonía, el Radio Club Argentino en el Salón de Actos Públicos del Diario "La Prensa". Así, el mismo se convirtió en la cuarto club de este tipo en el mundo debido a que, en ese entonces, sólo existían The Wireless Institute of Australia (WIA), Radio Society of Great Britain (RSGB) y American Radio Relay League (ARRL). Es pertinente mencionar que, con el correr de los años, Bellocq fue Tesorero, Vicepresidente (en el año 1922) y Presidente (1924-25). Por otra parte, dicho club "representa a los radioaficionados argentinos dentro y fuera del país, y es la entidad de referencia en el tema para la autoridad nacional".



DAVID NALBANDIAN SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MASTERS DE MADRID Hace 14 años, David Nalbandian vencía a Roger Federer, entonces número 1 en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), y se consagraba campeón del Masters de Madrid: "Estaba muy concentrado, sabiendo que tendría que jugar increíblemente para ganar y todo salió bien para mí". El primer rival del cordobés fue el francés Arnaud Clement, quién perdió 5-7, 6-2 y 6-4. En el siguiente partido, el "Rey David" le ganó 4-6, 6-4 y 7-6 (7-2) a Tomás Berdych y luego venció a su compatriota, Juan Martín del Potro, 6-2 y 6-4. En cuartos de final, aplastó a Rafael Nadal, en ese momento número 2 del mundo y uno de los favoritos a ganar el torneo, 6-1 y 6-2. En semifinales, se impuso 6-4 y 7-6 (7-4) frente a Novak Djokovic en un partido complicado por la tenacidad del serbio: "Esta es una victoria muy importante para mí, ya que no he tenido un buen año. Tuve algunos problemas físicos este año, pero he estado trabajando duro, recuperé la confianza y hoy recibí la recompensa en la cancha". Finalmente, Nalbandian venció a Federer 1-6, 6-3 y 6-3 y se consagró campeón del Masters de Madrid. A su vez, se convirtió en el único tenista en eliminar de manera consecutiva a Nadal, Djokovic y Federer en las instancias finales del certamen.



SE LANZA "LIPS ARE MOVIN" Un día como hoy en el año 2014, Meghan Trainor lanzaba el sencillo "Lips are movin". Perteneciente al álbum "Title" (2015) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Kevin Kadish, la canción es acerca de poner fin a una relación amorosa por una infidelidad: "Es como ´sé que estás mintiendo pero está bien porque voy encontrar a otro hombre´. Estoy bien".