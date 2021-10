» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

Una jornada de pesca distinta

Por Luis María Bruno









Después de un par de cruces de Whatsapp coordinamos con el amigo y colaborador Pablo Manuel Vázquez de Merlo una nueva jornada de pesca, pero esta vez quise invitar a participar de la misma a su hijo Lucas Emanuel Vázquez a quien no conocía, invitación que Pablo aceptó muy gustoso. Habiendo llegado entonces el día, Pablo me pasó a buscar por mi domicilio y procedimos a cargar en su camioneta todos los elementos necesarios para esta jornada. A todo esto su hijo Lucas dormía en el asiento trasero. Por nuestra parte, nos dirigimos a proveernos de unas buenas porciones de carnadas en El Toro de ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane, donde no solo encontramos las mejores porciones sino el mejor precio de la zona. Camino al Camping Recreo Keidel, donde tengo en guarda mi embarcación "Gino", nuestro acompañante Lucas se despertó y nos saludamos. Yo que creí que ya había hecho todo, me di cuenta que esta iba a ser una jornada de pesca distinta, es que Lucas es un chico con capacidades especiales, tiene 16 años y se encuentra en cuarto año de la Escuela Secundaria Normal, con el apoyo de una vez a la semana de una maestra particular y de un colegio integrador. No les puedo describir la alegría de Lucas al ver la lancha en la que además, por primera vez, se iba a embarcar y a pescar con su papá. Una vez en el agua se sentó en la butaca junto a mí donde con su ayuda le coloqué el chaleco salvavidas. Por otra parte y gracias a Dios nos tocó un día pintado, el agua del Guazú esa mañana estaba verde esmeralda como nunca jamás la vi, el viento era mínimo y por lo tanto la navegación fue más que placentera. No les cuento el rostro de Lucas al salir a planeo con la lancha, se le iluminó la cara con una sonrisa realmente angelical. A todo esto y a modo de adelanto, nadie nos dio aviso a Pablo y a mí que Lucas, en su primera salida de pesca de embarcado, nos sacaría una gran ventaja a la hora de pescar. Sí así como les comento llegamos a nuestro sector de pesca en aguas del Bravo y procedimos al fondeo, posteriormente al armado de equipos y encarne de nuestras líneas, para de esta manera realizar los primeros intentos. No pasó mucho donde Lucas recibió un fuerte pique en su equipo y sin dudar clavó la pieza, la que después de unos minutos con la ayuda de Pablo pudo subir a bordo tratándose de un excelente bagre amarillo. Realmente esta captura la disfrutamos junto a él y su cara de felicidad, cosa que ocurrió en cada una de sus capturas, dado que posterior a esta se trenzó en una dura pelea con una linda boga, la que no dejaba de pegarle corridas y cabezazos en todas las direcciones. Después de varias capturas más en el Bravo el pique se cortó e ingresamos en el Alférez Nelson Page. Sector este que nos dio para la captura de varios bagres amarillos de lindos portes y varios anzuelos perdidos por el accionar de las palometas y en donde Lucas ya les había tomado la mano más que bien, no solo a su reel y caña, sino también a registrar los piques en la puntera de la caña y a clavar las piezas. Realmente Lucas, un campeón y reitero un disfrute total. Nuevamente en marcha navegamos hasta el kilómetro 194 del Bravo, en donde reacondicionamos los equipos y carnadas. Nuevamente Lucas nos dio cátedra sacando un bagre amarillo de excelente porte, con el cual como con el resto de las especies no dudó en fotografiarse para guardar este hermoso momento y recuerdo. Finalmente nuevamente en marcha y ya de regreso realizamos una última parada en el kilómetro 167 del Paraná Guazú. Sector este que realizando encarnes con lombrices el pique se abrió exclusivamente para porteñitos de excelentes portes. Como todos sabemos el porteñito es una especie que se mueve en cardúmenes por lo que los piques eran uno tras otro con oportunidad de darse varios dobletes. Aquí también Lucas se lució con sus capturas, pero más allá de la pesca en sí, lo importante es que supo disfrutar del aire libre y de la naturaleza. Estaba fascinado con el canto de las distintas aves. Fue una jornada distinta disfrutando, viéndolo disfrutar a Lucas de este día, donde además permanentemente nos regalaba una sonrisa y donde se integró como un pescador más en la embarcación. Agradezco profundamente a Pablo por dejarme vivir esta experiencia tan hermosa junto a su hijo, la cual sin ninguna duda vamos a repetir. EL PIQUE DE LA SEMANA Paraná Guazú embarcado: Esta semana con respuestas de sardinas tanto en la pesca al vuelo como con paternóster, se dieron bagres de mar de lindos portes en los pozones. En cuanto a la variada se dio compuesta por algunas boguitas medianas, porteñitos, bagres amarillos y paties. Paraná Guazú Muelles: Desde algunos muelles lo mejor de la semana pasó por la pesca al vuelo de sardinas, bogas medianas y porteñitos. Santa Elena – Entre Ríos: El amigo Ricardo me comenta que: "La pesca está linda, tiene su horario para comer el pescado pero hay pescado. Aunque le estamos dando prioridad a lo que es el dorado y no a otras especies, pero si lo quieren buscar con carnadas hay para darle a otras especies como surubí, patíes grandes y otras variantes". Esquina – Corrientes: Jorge Baldi desde Esquina Corrientes esto me informa: "Te comento que al principio de semana estaba lindo el pique, pero comenzó a crecer y a medida que fueron pasando los días fue creciendo el río, por lo que medio se cortó un poco el pique al crecer y ensuciarse un poco el agua, pero realmente necesitábamos agua. Esperemos que en estos días se componga el río y regresemos a tener buenos piques. En estos momentos se están realizando todas las pescas con devolución". Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: El amigo Pablo Fender me dice: "Bueno Luis te comento con respecto a la pesca que no ha habido grandes cambios con respecto al informe de la semana anterior, o sea el pique sigue flojo en líneas generales. Se da solo algo de variada con presencia de picudo, bagres amarillos y bagres blancos. Lo que sí podemos agregar es que aparecieron las primeras capturas de tarariras, esto es dentro de los distintos arroyos acá de la zona no en grandes cantidades, pero bueno por lo menos aparecieron los primeros ejemplares. Con respecto a la boga y al dorado, continúa igual, se han dado algunas capturas pero muy pocas y de portes chicos nada para destacar". La Paz – Entre Ríos: Víctor Flores desde La Paz me hace llegar su informe: "Finde con muchas salidas, la pesca sigue regular, días con muy poco pique y otros días un poco mejor, piezas de dorados medianos y chicos, aunque aparecieron algunos de muy buen tamaño. Encontramos cachorros chicos y bastante variada, como manduvas, manduvé cucharón, amarillos y muchas palometas. Se pescó con carnada viva y señuelos". Concordia –Entre Ríos: El amigo Cacho Toller me comenta que: "Luís María acá repunto el río estos días. En cuanto al dorado, se está dando bien con carnada y por ahí los días de viento hay que hacerles trolling, que también anda tomando bien el señuelo y por ahí perdido de vez en cuando se da algún buen surubí. Ya estamos en plena época de cuando pescamos al surubí, así que ya han salido algunos de muy buen porte". Santa Fe – Lagunas La Soraida y La Picasa: Desde el sur de Santa Fe el amigo y colaborador Eduardo Gambini esto me informa: "Laguna La Soraida acá de Villa Cañas pesquero Luis Rovea, el fin de semana, en términos generales, la pesca estuvo buena, con días mejores y días peores, es decir no pareja bastante irregular, se pescó bien algún día que otro estuvo floja. Con días donde picó bien a la mañana temprano y otros en donde hasta el mediodía no se dio un pique. Bueno así estuvo el fin de semana y así se comportó el pejerrey. Respecto a Laguna La Picasa el otro gigante ubicado al sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, también este fin de semana con días de pescas aceptables y otros no tanto. Afectada también por el cambio de los vientos y lluvias, esto hizo que el pejerrey no se comportara como se venía dando en las últimas salidas". Santa Teresita – Partido de la costa: Por su parte Cristian Maus desde Santa Teresita esto me informa: "Hubo buena pesca de corvinas de costa desde el muelle y ahora como que se alejaron un poco. Hubo muy pocos buenos resultados en cuanto a la pesca de costa y también desde el muelle. Ya los bancos de almejas están en superficie así que la corvina va a volver a comer. En cuanto a la pesca embarcada, está muy bien, muy buenos tamaños de corvinas, pescadillas y algunos gatuzos es decir una variada interesante, algunas rayas moteadas grandes, así que en ese sentido se ve que se alejó un poco el pescado, pero se ve que es momentáneo". En nuestro programa televisivo Nº 902 de esta semana, te mostramos todo lo comentado en nuestra nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de Youtube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Lucas Emanuel Vazquez con la boga capturada por él en esta jornada de pesca.

