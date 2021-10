Campana UP! disfrutó de una clase de básquet inclusiva en el CBC

Casi cincuenta chicos incluidos compartieron una tarde plena de juego, diversión y alegría. En el marco de su labor en el deporte inclusivo, el espacio social "Campana UP!" disfrutó de una tarde de básquet en el Campana Boat Club. Bajo las órdenes del profesor Ezequiel "Chiche" Imperartori, los integrantes de "Campana UP!" participaron de una clase con la inclusión de jugadores y jugadoras de la institución ribereña y, así, casi cincuenta chicos incluidos compartieron una tarde plena de juego, diversión y alegría en el parquet de gimnasio Héctor Franco. La actividad comenzó con ejercicios de pique y después se hicieron también ejercicios de pases y lanzamientos al cesto, para terminar con un partido final en el que no faltó la verdadera inclusión, sin importar características, ni condiciones. "Fue una tarde inolvidable y realmente enriquecedora para todos, donde las risas, las motivaciones y el asombro fueron protagonistas principales. Campana UP! apuesta siempre al juego y a la inclusión a través del deporte. Es un espacio gratuito y recreativo que incluye niños y niñas desde los cuatro años, con y sin discapacidad", explicaron desde "Campana UP!". "Queremos agradecerles enormemente al Campana Boat Club, al entrenador "Chiche" Imperatori y a las jugadoras y jugadores que se incluyeron, no solo a jugar, sino también a enseñar con humildad permanente. También a las autoridades que ayudaron a que esa tarde fuera única", remarcaron los referentes del espacio social Campana UP, que, al igual que los chicos, se fueron plenos de alegría, con muchas emociones y la esperanza de un nuevo encuentro a futuro.

JUGADORAS DEL CBC FUERON PARTE DE LA ACTIVIDAD.





LA FOTO GRUPAL DEL ENCUENTRO QUE SE DESARROLLÓ EN EL GIMNASIO HÉCTOR FRANCO.