Breves: Deportivas

NBA: DEBUTÓ BOLMARO El cordobés Leandro Bolmaro ingresó ayer en la victoria de Minnesota Timberwolves por 124-106 sobre Houston Rockets y se convirtió así en el 15º jugador argentino que suma minutos oficiales en la NBA. El exBarcelona estuvo 4 minutos en cancha y aportó 2 puntos (2-2 en libres) para su estadística personal. El otro argentino que vio acción en la jornada de anoche fue Facundo Campazzo, quien jugó 19 minutos en el triunfo de Denver Nuggets, 110-98 ante Phoenix Suns. El base no anotó puntos, pero sumó 4 asistencias, 3 rebotes y 2 robos. Por su parte, el alero santiagueño Gabriel Deck no saltó a cancha en la derrota de su equipo, Oklahoma City Thunder, frente a Utah Jazz.





PEQUE VS MURRAY Por la segunda ronda del ATP 250 de Amberes, Diego Schwartzman se medirá hoy frente al británico Andy Murray en lo que será el primer partido entre ambos en el circuito profesional. En tanto, en el ATP 250 de Moscú, Federico Coria superó ayer 6-2, 5-7 y 6-2 al juvenil ruso Alibek Kachmazov y hoy buscará su pase a los Cuartos de Final frente al lituano Ricardas Berankis. CERÚNDOLO, MÁS CERCA El argentino Juan Manuel Cerúndolo venció ayer 6-4, 3-6 y 6-4 a su compatriota Andrea Collarini y se clasificó a los Cuartos de Final del Challenger de Buenos Aires. Y si en dicha instancia supera al boliviano Hugo Dellien logrará los puntos necesarios para acceder al Top 100 del ranking mundial por primera vez. El otro argentino que ya está en Cuartos de Final del torneo que se juega en el Racket Club es el platense Tomás Etcheverry, quien le ganó ayer 3-6, 7-6 y 6-4 a Renzo Olivo en otro duelo nacional. Este jueves se completan los Octavos de Final con cuatro partidos en los que habrá seis locales en acción. ROSSI RETORNA AL TC Matías Rossi volverá a ser protagonista del Turismo Carretera en la temporada 2022 como parte de la estructura de Toyota, que fue autorizada por la ACTC a sumarse a la categoría más popular del país. "Es seguro que haré Stock Car y TC, y veremos en qué hueco queda el tema de Súper TC2000, que hoy lo veo más complicado. Top Race no haré", adelantó el piloto de Del Viso. VUELVE AL MUNDIAL UPCN San Juan Vóley, actual campeón de la Liga Argentina, confirmó su participación en el Mundial de Clubes 2021 que se jugará en diciembre en Brasil. El equipo sanjuanino, que tiene dos medallas de bronce en este torneo internacional, será el representante argentino en el Mundial de la FIVB, que se llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre en la localidad de Betim, Belo Horizonte, con Sada Cruzeiro como organizador.