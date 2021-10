BOCA SIGUE SUMANDO

Ayer, en la continuidad de la 17ª fecha, Boca Juniors venció 2-1 como local a Godoy Cruz con goles de Frank Fabra y Luis Vázquez. De esa manera, el Xeneize llegó a los 30 puntos y volvió a ubicarse en la tercera posición, a seis unidades de River. Ese lugar lo comparte con Lanús, que ayer le dio otro golpe al desorientado San Lorenzo al superarlo por 3-1 en el Nuevo Gasómetro. En los otros partidos jugados ayer, Gimnasia (LP) derrotó 1-0 a Arsenal en Sarandí; Estudiantes (LP) igualó 1-1 como local con Atlético Tucumán; y Huracán goleó 4-1 a Banfield en el Sur.







RIVER, POR MÁS VENTAJA

Esta noche, en el cierre de la 17ª fecha del campeonato de la Liga Profesional, River Plate (líder con 36 puntos) visitará a Talleres de Córdoba (escolta con 32) con la posibilidad de ampliar a siete unidades su ventaja en lo más alto de la tabla. El encuentro se disputará desde las 21.15 horas. Además, este jueves también jugarán: Argentinos Juniors vs Colón (14.30), Newells vs Aldosivi de Mar del Plata (16.45) e Independiente vs Sarmiento de Junín (19.00).

PRIMERA DEL BARSA

Con un gol de Gerard Piqué en el primer tiempo, Barcelona (con 15 minutos de Sergio Agüero) le ganó ayer 1-0 a Dinamo Kiev y consiguió sus primeros tres puntos en la actual edición de la Champions League. Así se ubica en la tercera posición del Grupo E que lidera Bayern Munich (9 puntos), que goleó 4-0 a Benfica (2º con 4). En el Grupo F, Cristiano Ronaldo le dio una agónica victoria al Manchester United (6 puntos), que superó 3-2 a Atalanta (4) como local. En el otro cotejo de la zona, Villarreal (4) goleó 4-1 en Suiza a Young Boys (3). En el Grupo G, Salzburgo (7) le ganó 3-1 a Wolfsburgo (2), mientras Lille (2) y Sevilla (3) igualaron 0-0 en Francia. Y en el Grupo H, Juventus (9) sigue perfecto tras superar 1-0 a Zenit (3) en Rusia, mientras Chelsea (6) goleó 4-0 como local al Malmo (0).

FEDERAL A: DEP. MADRYN

En un partido pendiente de la 24ª fecha de la Zona A del Torneo Federal A, Deportivo Madryn igualó 0-0 como visitante ante Sol de Mayo de Viedma y estiró su ventaja en lo más alto de la tabla: suma 55 puntos, ocho más que su escolta Cipolletti (47). En la Zona B, el líder es Racing de Córdoba (54 unidades) y su inmediato perseguidor es Gimnasia de Salta (51).

PRIMERA D: PENDIENTE

Esta tarde, Argentino de Rosario recibirá a Deportivo Muñiz desde las 15.00 horas en un encuentro pendiente de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera D. El Salaíto marcha en el 8º puesto con 7 unidades, mientras el Rayo Rojo cierra las posiciones con apenas 2 puntos.