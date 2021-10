» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Intendente recorrió los avances del nuevo Laboratorio del Hospital San José









"Me llena de orgullo seguir optimizando las instalaciones del hospital, continuamente estamos buscando con todo el equipo nuevas alternativas para que la salud pública municipal funcione cada día mejor y se adapte continuamente a las condiciones sanitarias", indicó Abella tras anticipar que en pocos meses ya estará en funcionamiento. En el marco de las mejoras de infraestructura que viene encarando en el Hospital San José, el Municipio –con aporte de empresas locales- continúa adelante con la construcción del nuevo laboratorio. Para constatar los avances de las obras, el intendente Sebastián Abella se acercó al lugar junto a la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, y la directora de Desarrollo Estratégico del nosocomio local, Cecilia Bernatzky. Este espacio se está construyendo en la planta alta del edificio y será muy moderno, luminoso y cómodo, tanto para los pacientes como para los bioquímicos y trabajadores de la salud ya que contará con un amplio espacio y una sala de espera. Además, esta obra permitirá optimizar los servicios del hospital ya que implicó la reconstrucción del pabellón de maternidad y permitirá reubicar la farmacia, liberando así un gran espacio para ampliar la guardia médica. "Me llena de orgullo seguir optimizando las instalaciones del hospital, continuamente estamos buscando con todo el equipo nuevas alternativas para que la salud pública municipal funcione cada día mejor y se adapte continuamente a las condiciones sanitarias", enfatizó el Intendente tras anticipar que dentro de unos meses ya estará en funcionamiento. Siguiendo con esta línea, destacó que será tres veces más grande que el laboratorio actual y celebró que "podremos brindar mayores servicios de calidad a los vecinos y mejores condiciones de trabajo para los bioquímicos, como así ampliar la guardia para la atención de emergencias". "Sumar más y mejores espacios es muy beneficioso para todos los campanenses porque la capacidad que tenemos actualmente quedó reducida por la gran cantidad de vecinos que eligen atenderse en la salud pública ya sea con o sin obra social", sostuvo. También aseguró que la mudanza del laboratorio se realizará "de forma rápida" ya que "no puede dejar de funcionar ni un día así que cuando estén todas las condiciones para trasladar e instalar todo el equipamiento lo haremos inmediatamente". A su turno, Acciardi se mostró muy contenta de poder seguir reforzando las capacidades de atención a los vecinos y todo el servicio de atención pública y afirmó que esta obra "será un antes y un después". Para cerrar, la secretaria de Salud agradeció todo el apoyo y acompañamiento recibido por parte de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana como así de las empresas locales Tenaris y Naviera Lojda que "permitieron que esta necesidad sea una realidad".

El nuevo laboratorio liberará espacios para luego ampliar la guardia de emergencias.





Abella y funcionarias de la Secretaría de Salud destacaron la importancia de este nuevo lugar.



