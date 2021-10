» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Casaretto presidió su última sesión en el HCD y anunció que irá al Ejecutivo









Lo anunció anoche al finalizar la sesión. Romina Buzzini la reemplazará en el rol hasta el 10 de diciembre. "Por favor, Romina, no te enfermes", dijo en tono de broma la concejal Stella Giroldi, segunda en la cadena de sucesión. A juzgar por el Orden de Día, todo hacía suponer que la de anoche sería una sesión breve y tranquila, sin sobresaltos. Sin embargo, la sesión tuvo dos sucesos inesperados, en el principio y en su final. Al principio, familiares de Enzo (13) vecino del barrio Las Praderas con parálisis cerebral, acompañados por activistas de "Vecinos Autoconvocados" interpelaron a diferentes concejales reclamando asistencia del Estado, que se traduce en una habitación, un colchón y cama ortopédica, silla de ruedas, un botón gástrico, y los traslados para poder hacer la rehabilitación correspondiente.

Buzzini le recordó a los manifestantes que una funcionaria del Ejecutivo se presentó en Las Praderas para relevar la situación de Enzo. Los manifestantes iban banca por banca, confrontando con diferentes concejales, y uno de ellos fue Romina Buzzini, quien les recordó que una funcionaria de la Secretaría de Acción Social se había presentado en Las Praderas para relevar la situación. Ya iniciada la sesión, con un altavoz, los manifestantes leyeron un petitorio desde el pasillo del recinto. Casualmente, Romina Buzzini volvió a ser protagonista al final de la sesión. Para sorpresa de propios y ajenos, Marina Casaretto se despidió de la presidencia del Concejo Deliberante y al ser Buzzini la vicepresidenta primera, asumirá el rol hasta diciembre, cuando finalice su mandato como concejal. Para despedir a Casaretto, pidieron la palabra Soledad Calle, Romina Carrizo, Axel Cantlon, Carlos Cazador, Romina Buzzini y Stella Maris Giroldi, quien ahora es suplente de Buzzini en la presidencia: "Por favor, Romina, no te enfermes", dijo en tono de broma y puso una pisca de distensión en la emotiva despedida a la primera mujer presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana. Casaretto tuvo sentidas palabras en su despedida, y adelantó que pasaría a prestar funciones en el Ejecutivo municipal, pero sin develar su próximo destino, que hasta anoche parecía guardado bajo 7 llaves. "Hoy es mi última sesión como presidenta del HCD, el intendente Sebastián Abella me requiere en un lugar en el Ejecutivo y es allí donde considero que tengo que ir y así va a ser", indicó al finalizar la sesión para luego agradecer a todos los integrantes del cuerpo por haber haberla acompañado en muchas decisiones y determinaciones. Luego, sobre la sesión propiamente dicha, además de las cuestiones adelantadas en nuestra edición de ayer en cuanto a la declaración de Interés Legislativo: el 30 aniversario de la Escuela de arte "Ricardo Carpani"; la realización de las IX Jornadas de Investigación y Enseñanza de la Geografía organizada por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15; y la publicación del libro "Ecos de amores en pena" de la psicóloga María Laura Ligotti; y se aprobaron dos Proyectos de Ordenanza elevados por el Ejecutivo: uno concediendo a la Asociación Isleños Unidos II el comodato de una fracción de terreno de propiedad municipal frente al río Carabelas; y otro convalidando Decreto 29/21 por el que se establece una bonificación del 30% para contribuyentes que cancelen el valor anual del año 2021 en un sólo y único pago, respecto a Tasas por Servicios Generales.

Marina Casaretto anunció que deja el HCD y pasa al Ejecutivo



P U B L I C I D A D