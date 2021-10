Será la primera vez que la categoría desembarque en nuestra ciudad. La actividad se desarrollará en el predio de la Tosquera Campana, sobre Ruta 6.

Este fin de semana, el Súper Enduro Buenos Aires se presentará por primera vez en nuestra ciudad: luego de la gestión realizada por el Club del Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias", la categoría desembarcará este domingo en el predio de la Tosquera Campana, sobre Ruta 6.

Y nuestra ciudad, además de albergar la competencia, tendrá a cuatro representantes: Ariel Melón (que se subió al podio en la última fecha realizada en Junín), Néstor Ceña, Germán Henze y Javier Mendoza.

"Será una carrera muy particular para todos los pilotos, porque es un trazado nuevo y lo será para todos dado que se llegó muy justo con el mismo. Habrá que conocerlo el fin de semana. Pero estamos motivados y está bueno que sea en Campana porque la gente de la zona verá un espectáculo distinto y para nosotros será especial porque uno sabe que los amigos estarán acompañando", señaló Ariel Melón.

En cuanto a lo competitivo agregó: "Será una nueva posibilidad para seguir sumando puntos para el campeonato. Venimos cosechando puntos en las últimas carreras y esperamos seguir así".

Por su parte, Néstor Ceña comentó: "Lo mío es distinto a lo de Ariel, porque él viene peleando el campeonato y sus presiones son distintas. Yo arranqué este año porque quería vivirlo desde adentro y me gustó, a pesar que en mi debut me tocó correr con una tormenta increíble. Y ahora que se da la posibilidad de correr acá en nuestra ciudad no podemos dejar de estar, así que armamos la moto con el cordobés y ya estamos listos para arrancar. Entiendo que va a estar bueno porque estarán todos los amigos, los seguidores y la familia y eso a mí me copa y no me mete presión para nada. Así que llegamos con unas ganas bárbaras".

En tanto, Germán Henze se prepara para su retorno a la actividad: "Uno nunca se olvida de correr y más cuando tuvo la oportunidad de pelear campeonatos en la categoría. Desde el momento que me enteré que se corría en Campana no dudé ni un instante. Tengo la moto, el buzo, el casco… Quizás éste sea el disparador para volver a correr, porque tenía pensado arrancar el año próximo y esta llegada de la categoría a Campana me puso en marcha. La familia podrá estar en la carrera y hasta mi hija Julia me podrá ver correr por primera vez", se ilusionó, al tiempo que hizo pública sus felicitaciones para "los muchachos del Club Manuel Iglesias por haber tomado esta posibilidad" de tener al Súper Enduro Buenos Aires en nuestra ciudad.