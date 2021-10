» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. La nueva Costanera sigue sumando obras y mobiliario urbano









Se construyen canteros de hormigón con palmeras que, además, servirán como bancos para disfrutar de la vista al río que ofrece el sector de los silos. Y se instaló un cartel corpóreo que identifica al Paseo sobre el arco de salida a la calle Colón. Las obras en la nueva Costanera no se detienen y, tras la apertura de la calle al tránsito vehicular el último fin de semana, el Municipio avanza con la construcción de canteros para seguir embelleciendo el lugar. Se trata de estructuras de hormigón que se emplazaron en la zona de los silos que en el centro contienen palmeras y, a su vez, servirán como bancos para que los vecinos puedan disfrutar de ese sector y apreciar la vista al río. Además, se instaló un cartel corpóreo que identifica al Paseo Costanero sobre el arco de salida a la calle Colón, tal como posee la estructura de ingreso. El intendente Sebastián Abella estuvo nuevamente en la costanera y supervisó el desarrollo de los trabajos que se encuentran muy avanzados. "El fin de semana cumplimos un sueño que teníamos desde hace décadas de poder pasear por la costanera, pero no nos conformamos con ello. Seguimos haciendo obras para que la costanera tenga más instalaciones, más servicios", expresó el jefe comunal al respecto.

Los canteros se construyen en la zona de los silos.





Este miércoles se colocaron las letras corpóreas que identifican al paseo costanero.



