El Municipio participó del Meet Up Argentina

Se trata de una exhibición profesional del segmento de turismo de reuniones e incentivos. Asistieron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico. Los días 13 y 14 de octubre se llevó a cabo el Meet Up by Expoeventos con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio. En representación de la ciudad, estuvieron presentes el director de Producción, Gastón Barrios, y su par de Turismo, Nancy Alberici. El Municipio también contó con un stand en el lugar donde se exhibieron los principales atractivos turísticos de la ciudad. El evento reunió por primera vez, luego de la pandemia, a toda la cadena de valor de la industria de reuniones de Argentina. "Fue un encuentro muy fructífero dado que nos permitió estrechar lazos durante la pandemia, entendiendo que esa es la manera de salir de la crisis y poner en marcha la reactivación de la industria", comentó Alberici tras el encuentro. A lo largo de sus dos jornadas, Meet Up tuvo como eje principal ser el punto de encuentro de los Destinos Sede Eventos de más de 20 provincias del país, numerosas empresas y entidades del sector y profesionales que tras año y medio de virtualidad pudieron volver a estrechar sus manos y generar renovadas oportunidades. "Fue sumamente positivo ser parte de este encuentro que reunió a importantes referentes internacionales del sector en un espacio de intercambio de experiencias y propuestas para afrontar los desafíos del mundo post-pandemia. Nos llevamos herramientas para encarar nuevas oportunidades de negocio con la inspiración como motor para la reactivación", comentaron Barrios y Alberici.

El encuentro convocó a destacadas figuras de la industria.





La Directora de Turismo, Nancy Alberici fue una de las representantes del Municipio.