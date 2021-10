» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Unión por Todos y una charla sobre la importancia de los controles de salud









Fue encabezada por la médica clínica y candidata a concejal María Eugenia Ibáñez Aldecoa. Volver a los controles médicos postergados debido a la pandemia es importante para prevenir enfermedades que pueden poner en serio riesgo nuestra salud. Así quedó claro en la charla abierta que ofreció anoche que la Dra. María Eugenia Ibáñez Aldecoa en el auditorio de la iglesia Mensaje de Salvación, ubicada en calle Pampa Nº187 del barrio Lubo La actividad fue parte de un ciclo que está siendo organizado por Unión por todos, el espacio político que en estas elecciones generales lleva a Aníbal Valdivia como primer candidato a concejal. "Fue una charla sobre la salud pospandemia, puntualmente sobre los grupos de riesgos y además sobre los factores y la prevención a la que debemos volver de aquellas enfermedades que no son transmisibles y que generan mayor morbilidad y mortalidad si no se controlan", expresó Ibáñez Aldecoa. La también candidata a concejal por Unión por Todos señaló que "durante el último año y medio de pandemia no se controló, la gente no fue a los consultorios, fue todo mucho más restringido". "La gente hasta tuvo dificultades para conseguir sus medicamentos, por lo cual en muchos casos abandonaron sus tratamientos, y al momento tenemos las enfermedades como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, con mayores consecuencias y mayores complicaciones a nivel morbilidad", advirtió la profesional sanitaria. Y amplió: "Tenemos muchos pacientes internados por complicaciones de sus diabetes, por complicaciones cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, infartos que, de haber tenido un mejor control, se hubiesen prevenido". Ibáñez Aldecoa sostuvo que "la gente tiene que saber que vamos a tener que convivir con el COVID". Explicó que "si bien ahora tenemos una carga viral baja, y además tenemos una gran cantidad de la población vacunada, lo que hace que la enfermedad exista pero con riesgos menores y quizás uno lo pase como un síndrome gripal, debemos seguir controlándonos porque el COVID no va a desaparecer". "Creo que vamos a tener varios años con COVID como tuvimos con el H1N1, que a partir de la vacunación los casos mortales disminuyeron, pero el virus siguió transitando entre nosotros. Vamos a tener que seguir cuidándonos, seguir usando tapabocas y alcohol, seguir vacunándonos, y seguir controlando aquellas enfermedades no transmisibles que pueden también llevar a la mortalidad", concluyó.



Nueva charla El ciclo de charlas de Unión por Todos continúa este sábado 23 con las presentaciones del contador público Luis Gabriel Peralta y el abogado Sergio Sozzé. Peralta estará brindando una conferencia dirigida a las ONG, instituciones religiosas, sociedades de fomento y entidades de bien público. El profesional abordará temas de aspectos contables, impositivos y legales. Por su parte, Sozzé abordará la dimensión legal. Tiene experiencia ejerciendo en las áreas de derecho civil, comercial, laboral y de familia. El encuentro será este sábado de 10 a 12 horas en el Auditorio de la calle Pampa Nº187 del barrio Lubo. PROXIMA CHARLA #ADELANTO Unión por Todos, el espacio liderado en Campana por Aníbal Valdivia, auspicia este sábado 23 una charla dirigida a ONG , Inst. Religiosas , Soc de Fomento y Ent. de Bien Público con los Dres. Luis Peralta y Sergio Sozzé en el Auditorio de La Pampa 187 B° Lubo. pic.twitter.com/5uuEskvgjG — Fernando Andrioli (@frandrioli) October 22, 2021

