Vamos con Vos: "Es hora de que Campana le diga basta al glifosato y los agrotóxicos"

El espacio Vamos con Vos, que en nuestra ciudad representan Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari, aseguran que Campana debería seguir el ejemplo "de tantas otras ciudades en nuestro país", y que "la contaminación tal como fue constatada en Los Pioneros, también afecta a las zonas aledañas y eso es una catástrofe que debería escandalizar a toda la población". "El glifosato afecta a las personas porque no sólo se están fumigando los campos, sino también en áreas urbanas, a menos de 60 metros del Jardín del Barrio Los Pioneros", coincidieron los candidatos de Vamos con Vos, al tiempo que reflexionaron: "Acá no hay control de ningún tipo, ni medidas urgentes; el municipio se desentendió del asunto, los concejales parecen no querer involucrarse en la situación y los vecinos lo siguen pagando con la salud". La última ciudad en nuestro país que prohibió su uso, venta y comercialización fue Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, a través de una ordenanza que veda su aplicación en las 33.000 hectáreas que hacen a su jurisdicción. A juicio de Octavio ´Chiche´ Lagar, candidato a concejal, en nuestra ciudad "el Concejo Deliberante no puede abdicar de la responsabilidad que le es propia, debido a que su contrato es con todos y cada uno de los campanenses", consideró. "En Campana, sin embargo, pareciera que en el municipio están más preocupados por sus negocios que por la salud de las personas. No se trata de un capricho de nuestra parte o los sectores ecologistas. La realidad es que varios autores y científicos a lo largo y ancho del mundo dan cuenta que el glifosato expone a los seres humanos a una multiplicidad de riesgos y afecciones de salubridad, que van desde disfunciones endocrinas -los órganos que producen hormonas y regulan la fertilidad, trastornos como la diabetes o problemas de tiroides- hasta daño celular y genético. Estos efectos se producen en dosis significativamente inferiores a lo que se aplica normalmente para el control de malezas", argumentó. Los ejemplos a los que adscriben los aspirantes a ediles, son las que promovieron otras 12 ciudades argentinas en la última década: comenzando por las patagónicas de Bariloche (pionera, en 2010), El Bolsón, Cholila, Lago Puelo, y Epuyén en 2015; pasando a Montecarlo en Misiones, en el mismo año pero revertida posteriormente; General Alvear en Mendoza (en 2017); ciudades más cerca del núcleo sojero, como lo son las santafecinas de Rosario y Rincón (en 2017 y 2018 respectivamente); y las entrerrianas Paraná (posteriormente vetada) y Concordia. Una disposición similar es efectiva en toda la provincia de San Luis. Desde el punto de vista de Noemí "Katty" Altimari -segunda candidata a concejal por el randazzismo local-, a los campanenses "nos corresponde elegir qué modelo de ciudad queremos para nosotros en la actualidad, pero más aún teniendo en cuenta las generaciones futuras". Luego agregó: "Una ordenanza que no se cumple, una ley que no está en vigencia y mientras tanto las autoridades siguen dando la espalda a la problemática. Hay que darse cuenta que En nuestro país se vierten alrededor de 200 millones de litros anuales de glifosato, que es rociado desde el aire y se filtra en los ríos y arroyos, quedando depositado en las napas. Sería ridículo pensar que esta situación afecta solamente a quienes viven en terrenos lindantes a los campos. Es atroz que no se divulguen los efectos que causan los agrotóxicos en nuestras vidas, y peor aún que nos lo oculten u omitan". Finalmente, los candidatos a concejales remarcaron: "Decimos a viva voz que ´Vivir con tranquilidad´ no es sólo un slogan, sino que es una demanda de nuestra parte al estado actual de las cosas. Es lo que nos merecemos. Y para nosotros, la salud no se negocia nunca".

