El Centro de Formación Integral Nº1 está buscando su nombre

El Centro de Formación Integral Nº1 invita a toda la comunidad a participar en la imposición de un nombre para esta institución educativa de gestión pública perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Inaugurada en 1986 como "ex-Centro de Formación Laboral", pasó a denominarse por la Resolución 3072 /2015 del Consejo Federal de Educación "Centro de Formación Integral ". La misión es contribuir a la formación integral de estudiantes en situación de discapacidad, entre los 14 y 21 años, teniendo en cuenta su formación académica general, su formación técnica específica y la construcción de la ciudadanía como enfoque de derecho, construyendo con los alumnos y las familias su proyecto de vida e inserción socio-laboral. Para participar en la imposición del nombre los requisitos son los siguientes: - Acercar al local cito en Capilla del Señor 493, esq. Arenales un sobre cerrado con el nombre del postulante que hayan seleccionado y con una reseña mínima de la fundamentación. - Los nombres que se propongan deberán destacar: Para la imposición de nombres de personas deberá haber transcurrido un lapso no menor de 10 años desde su fallecimiento o mediar resolución que autorice la excepción. - La vida y la obra de personas reconocidas, vidas cívicas que, con la calidad y ejemplaridad de su accionar, permitieron un mejor desarrollo comunitario- en escala local, provincial, nacional, Latinoamérica o de reconocimiento mundial. - Un lugar, un hecho, una fecha significativa, aun aquellas que se encuentren previstas en el Calendario Escolar que registre nuestro país o provincia en particular siempre respetando los principios constitucionales. - Una Nación extranjera, que además de vincularse a nuestra nacionalidad por lazos de amistad, ya sea por tradición histórica, por vínculos de sangre, étnicos de inmigración o de comunidad de valores que contribuyan la permanente integración material y espiritual de sus pueblos. - Se podrá imponer en lenguas originarias nombres que refieran a un lugar y/o de personas de reconocidas virtudes, ya que se persigue la reivindicación de los pueblos originarios, garantizando el respeto a sus identidades étnicas. Se recibirán los sobres cerrados hasta el 15 de Noviembre en el horario de 8:30 a 16:30 horas.

Foto: Google Street View 2018.



