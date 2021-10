» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Fito Páez hará su gran homenaje a Charly en el Teatro Colón









Buenos Aires sigue adelante con sus homenajes por el cumpleaños número 70 de Charly García. Como parte de la iniciativa Charly BA por los festejos en honor a uno de los mayores íconos de la música argentina y latinoamericana, el Ministerio de Cultura de la Ciudad anunció un recital gratuito a cargo de Fito Páez en el Teatro Colón junto a una orquesta y músicos del mismo teatro, alrededor de 50 profesionales en total, el próximo sábado 23 -fecha del cumpleaños del autor de Inconsciente colectivo- a las 20. Páez no cobrará honorarios por su presentación, aseguró el Gobierno de la Ciudad. Las entradas para el concierto pueden reservarse a través del canal de Whatsapp del Gobierno de la Ciudad. El concierto será transmitido a través de Vivamos Cultura y el canal de YouTube del Teatro Colón, de modo que podrá seguirse por streaming. Durante una hora y media, la sala principal del Colón albergará un show único en el que Fito Páez recorrerá temas emblemáticos de Charly para celebrar su cumpleaños. La noticia de la presentación de Páez en el Colón despertó suspicacias por algunas viejas declaraciones poco afortunadas del gran músico en relación con la Ciudad y los porteños. Todo ocurrió diez años atrás, cuando en ocasión de la reelección de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, en 2011, Fito escribió un texto en el que declaraba: "Da asco la mitad de Buenos Aires". "A la mitad de los porteños le gusta tener el bolsillo lleno, a costa de qué, no importa. A la mitad de los porteños le encanta aparentar más que ser. No porque no puedan. Es que no quieren ser. Y lo que esa mitad está siendo o en lo que se está transformando, cada vez con más vehemencia desde hace unas décadas, repugna. Hablo por la aplastante mayoría macrista que se impuso con el límpido voto republicano, que hoy probablemente se esconda bajo algún disfraz progresista…", escribió Páez entonces en la contratapa del diario Página 12 y sus palabras causaron perplejidad, ofensa, pero también fueron utilizadas políticamente. Un año después, el músico reconoció que se había dejado llevar por "un momento de calentura". "Yo no vivo con esa sensación permanente. Fue un momento y lo escribí. Ya estoy en otro tema. Todo va tomando su lugar. Somos un país joven, estamos aprendiendo a descubrir lo que significa la democracia. Cada cuatro años se pone en escena la voluntad popular. Cada gobierno que asuma va a llevar adelante sus ideas de la mejor manera posible. Todos estos conflictos, e incluyo mi calentura de su momento, son formas que estamos aprendiendo a conocer y manejar", dijo a propósito de su diatriba. "Hay que sacar lo que hay en el corazón, incluso el odio", buscó reparar. Según le informó a Infobae el ministro Avogadro, el músico no cobrará por el show en el Colón. "Varios medios me consultaron sobre los honorarios de Fito por su actuación en el Colón y a todos les dije lo mismo: Fito no cobra honorarios, tampoco su asistente, ni su manager, ni su jefa de prensa ni su equipo de producción. Esto es 100% la celebración del cumpleaños de García. Los únicos que cobran son los músicos y los técnicos", confirmó el titular de Cultura de la Ciudad. Fito se encuentra preparando el espectáculo en las afueras de la capital y pidió expresamente que para la promoción del concierto se usara una imagen de Charly y no una imagen suya, ya que insiste en que "el protagonista de esta celebración es Charly García y su extraordinaria obra". Las entradas gratuitas pueden reservarse escribiendo al número 11-5050-0147. El show será transmitido a través de Vivamos Cultura, la web que reúne todo el contenido cultural de la Ciudad, y el canal de YouTube del Teatro Colón. Quienes asistan al teatro deberán presentarse a las 19. "Charly hace lo que muchos no pueden, une a personas de diferentes generaciones y orígenes", dijo Avogadro. "Siempre ha tenido a Buenos Aires muy presente en sus canciones y sus letras contienen numerosas referencias a la Ciudad. Nació, vivió y desarrolló su obra en Buenos Aires, y la representa en el mundo. Es muy relevante que podamos realizar los homenajes a nuestros ídolos. Son quienes ayudan a construir y a nutrir nuestra identidad", añadió Avogadro. A pocas cuadras del Colón, y desde horas antes, en el Centro Cultural Kirchner se llevará a cabo un evento ambicioso, con una jornada especial dedicada a la obra del artista. El Auditorio Nacional será el centro de la celebración musical con grandes invitados. La propuesta se dividirá en cuatro bloques temáticos transmitidos en vivo por el canal de YouTube y la página de Facebook del Centro, y por las plataformas Contar y Latir! a partir de las 14. Fuente: https://www.infobae.com

P U B L I C I D A D