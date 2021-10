» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

MÁS TENSIÓN En un mercado cambiario cada vez más tenso y que genera una fuerte intranquilidad en el Gobierno, el dólar blue sumó $3 y escaló a $191, el nivel más alto desde octubre del año pasado cuando llegó al récord histórico de $195, con lo que la brecha con el oficial superó el 92%. En un momento en que el Ejecutivo nacional avanza con medidas regulatorias para controlar la escalada de precios de alimentos y artículos de primera necesidad, el dólar volvió a recalentarse y puso más presión sobre la inflación. El récord histórico nominal de la divisa en el circuito paralelo se registró el 23 de octubre de 2020, cuando se disparó hasta los $195, con una brecha del 150% con el mayorista. Con este avance, el paralelo acumuló en tres jornadas un incremento de $5,50, al pasar de los $185,50 hasta los $191 actuales y en lo que va de octubre subió $5.



MEDIDA PROHIBIDA La jueza federal María Servini le prohibió hasta después de las elecciones al Ministerio de Cultura la implementación del programa ´Más Cultura Joven´, que prevé el subsidio al acceso a actividades culturales para personas de entre 18 y 24 años para la compra de libros y otras actividades recreativas relacionadas con el arte. La jueza hizo lugar a una medida cautelar pedida por dirigentes de Juntos por el Cambio, que denunciaron la utilización de fondos públicos con fines electorales. El programa prevé el financiamiento, por hasta cinco mil pesos, de la compra de libros, entradas para espectáculos y exposiciones culturales para sectores de escaso poder adquisitivo que, de otro modo, se vería impedido del acceso a esas alternativas. SALDO FAVORABLE La balanza comercial registró en septiembre un superávit de USD1.667 millones y acumula en el año un saldo favorable de USD12.322 millones, informó el INDEC. En septiembre último, las exportaciones llegaron a USD7.553 millones y crecieron 59,8% en forma interanual. Las importaciones totalizaron USD5.886 millones, con una suba del 46,2% comparado con igual mes del 2020. Así, las compras al exterior alcanzaron su segundo mayor valor del año y se aceleraron con relación a agosto. En los primeros nueve meses, las importaciones acumularon un crecimiento del 51,5% respecto a igual período de 2020, principalmente por un aumento de las cantidades demandadas del 34,5%. Las importaciones están creciendo no sólo por impacto de la actividad, sino también por la brecha cambiaria y la sustitución de consumo nacional por importado. MAYOR NIVEL La producción de petróleo alcanzó en septiembre su mayor nivel en cinco años, anunció la Secretaría de Energía. La producción total de petróleo superó en un 2,8% a la de agosto y en un 11% a la del mismo mes del 2020, alcanzando los 533 mil barriles aproximados por día. El petróleo no convencional también creció: durante septiembre se produjo 9,5% más que en agosto, y un 53,2% más en comparación con septiembre del 2020. El crecimiento del sector sigue en alza mes a mes y en septiembre marcó un nuevo crecimiento, destacó Energía. Además, estimó que para octubre la producción total de petróleo alcance los 545 mil barriles diarios, números que no se obtienen desde 2014.

