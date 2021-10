Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Humano representa el camino espiritual al que pocos acceden, son los desafíos a sortear. Contacto con la sabiduría superior. Es la libre voluntad y el libre albedrío. Día 89 del Año Solar Semilla 3. Día 5 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 5 de la 13ava semana del año, semana roja. Estamos en el día 52 del Tzolkin Calendario Lunar - último día del Castillo rojo del Este del girar. Kin 52 - Humano 13 guiado por el Guerrero. Hoy termina la Trecena del Sol con el humano en el Tono más alto del Tzolkin, día de fin y principios. El 13 es la esencia divina. Hoy se termina un ciclo para empezar otro. El 13 y el Humano nos piden realizar los cambios apropiados que son necesarios hacer. Cambios que nos conecten con un sentimiento de felicidad. Elegir ser felices, agradecer por estar vivos y por ser parte del gran plan universal. No se acepta estar amargados, queriendo retener lo que quiere ser liberado. Nada de estancamientos. Ya no se pueden dilatar más, ni detener más los procesos que tienen que darse. Es hora de soltar, que todo siga el curso indicado. Momento de fluir desde un lugar de elección. Hoy nos reencontramos con el alma perdida, sorteamos todos los desafíos que se nos presentan. Esta Trecena fue de maduración y de un corte netamente espiritual. Entrar en un ciclo espiritual en medio de un mundo materialista, donde la vida tiene precio, es una decisión que podemos tomar. Los cambios empiezan por uno. El Humano mal aspectado es déspota y autoritario, hoy elevado a su último exponente del Tzolkin, puede haber brotes extremos de autoritarismo, sumado a eso que esta guiado por el Guerrero que puede llevar a la pelea. Déspota: soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones. Adjetivo/nombre común [Persona] que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. OMMM, MUCHA LUZ, MUCHA PACIENCIA HOY!! En su mejor versión esta Energía hace que, nuestros guías nos auguren un buen comienzo en este camino, ayudándonos a permanecer centrados en los momentos presentes y conectados con nuestra existencia y nuestra esencia con el guerrero en eje aportando luz y fortaleza para sacar todo escollo del camino y alcanzar la victoria. ¡Hoy nos alzamos con el triunfo, dejando el sacrificio de lado y sin hacer tantos esfuerzo, las energías están disponibles para que así sea aunque la realidad nos muestre otra cara. En buena hora!! Buena jornada para todos. IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar