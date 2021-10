» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 22 de Octubre









DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD Instituido mediante la Ley Nº 26.001 en el año 2004, en este día se conmemora la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo en el año 1977 y se reconoce el Derecho a la Identidad y su preservación como derecho humano fundamental. Originalmente llamada Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, la misma se fundó con el propósito principal de localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983). En ese entonces, bebés y niños fueron entregados a familiares de militares, vendidos a otras familias y abandonados como NN en institutos. Desde Abuelas de Plaza de Mayo afirman que en los centros clandestinos de detención funcionaron maternidades clandestinas y estiman que "unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como ´botín de guerra´ por las fuerzas de represión". En el año 1987, mediante la Ley Nº 23.511, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El mismo fue impulsado por Abuelas y tiene el fin de comprobar la filiación de niños apropiados en la última dictadura militar; allí se encuentran almacenadas muestras de los familiares que buscan a sus nietos y las de las personas que sospechan ser hijos de desaparecidos. Actualmente, lograron restituir 130 identidades pero se estima que aproximadamente 300 nietos no conocen su verdadero origen. La campaña de este año es "Florece Identidad" e invita a los ciudadanos a crear pétalos de diversos tamaños, colores y formas para construir colectivamente flores que permitan pensar en nuestra identidad: "Hoy, los invitamos a construir flores como una metáfora de la esperanza que venimos sembrando desde hace décadas, para ver florecer las identidades que nos faltan".



DÍA INTERNACIONAL DE TOMA DE CONCIENCIA DE LA TARTAMUDEZ Establecido por la Asociación Internacional de Tartamudos (ISAD) con el apoyo de la Asociación lnternacional de Fluidez (IFA) y la Liga Europea de Asociaciones de Tartamudez en el año 1998, en este día se pretende terminar con la discriminación hacia las personas tartamudas y se promueve su integración en diversos ámbitos de la sociedad. La tartamudez, también llamada disfluencia, es un trastorno del habla caracterizado por alteraciones en la fluidez y la continuidad del habla; la misma se suele manifestar mediante repeticiones de sonidos, sílabas, palabras o frases, prolongaciones, y bloqueos (pausa o imposibilidad de iniciar la producción de una palabra con aumento de tensión). Se estima que el 1% de la población es tartamudo, es decir, alrededor de 77 millones de personas.



SE LANZA "RED" Un día como hoy en el año 2012, Taylor Swift lanzaba su cuarto álbum "Red". Producido por la cantante estadounidense e integrado por canciones compuestas por la artistas junto a Max Martin y Ed Sheeran, el disco se llama de esa manera porque para Swift dicho color representa las emociones que experimentó: "Todas esas emociones -que van desde el amor intenso, frustración intensa, celos, confusión, todo eso- en mi mente, todas esas emociones son de color rojo". Entre los sencillos se encuentran "22", "Everything has changed", "I knew you were trouble" y "We are never ever getting back together".



