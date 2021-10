» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 22/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Handball:

Los equipos mayores del Boat Club no pudieron sumar









La Primera Damas perdió ante CID Moreno "B", mientras que la Primera Caballeros cayó frente a AFALP. Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Segunda División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 28-25 ante CID Moreno "B" en un partido disputado, en condición de visitante, el pasado sábado. En dicho encuentro, las Mayores, dirigidas por Fabricio Rasente y Martín Vera, se presentaron con Ariana Geuna, Loana Vietta, Verónica Schinoni, Rosario Recalde, Agostina Lorenzo, America Peral, Ivana Ciapini, Catalina Berra, Victoria Ruffino, Agostina Pérez, Aitana Arostegui, Carolina Valerio, Oriana Beber y Macarena Vignale. Ahora, para las Celestes se vendrá un mini receso en cuanto a la competencia dentro de la FEMEBAL, dado que los próximos dos fines de semana no tendrán acción por quedar libres. Por su parte, la Primera Caballeros cayó 27-17 como visitante ante AFALP en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Región 1 de Segunda División de FEMEBAL jugado el jueves de la semana pasada. Anoche, los Mayores del Bote salían a la cancha nuevamente, dado que enfrentaba a Centro Asturiano como visitantes, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del campeonato que debió disputarse a principio de mes, pero que, por entonces, fue suspendida por protocolo Covid-19.

LOS MAYORES PERDIERON 27-17 EN SU VISITA A AFALP.



P U B L I C I D A D